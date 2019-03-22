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Sevgi yürüyüşü yapan Yıldırım’a büyük ilgi

AK Parti Ümraniye Belediye Başkan Adayı İsmet Yıldırım, İstanbul Milletvekili Mustafa Demir ve vatandaşlarla birlikte Sevgi Yürüyüşü’ne katıldı.

22 Mart 2019 Cuma 17:28
Sevgi yürüyüşü yapan Yıldırım’a büyük ilgi

AK Parti Ümraniye Belediye Başkan Adayı İsmet Yıldırım, İstanbul Milletvekili Mustafa Demir ve vatandaşlarla birlikte Sevgi Yürüyüşü’ne katıldı. Yıldırım, bu yürüyüş sırasında vatandaşların yoğun ilgisi ile karşılaştı.


Ümraniye Belediye Başkan Adayı İsmet Yıldırım, Topağacı, Kazım Karabekir, Elmalıkent ve İnkilap Mahallelerinde gerçekleşen ‘Sevgi Yürüyüşü’ne katıldı. Yıldırım’a bu yürüyüş sırasında AK Parti İstanbul Milletvekili Mustafa Demir de destek verdi. Mahallelerdeki yürüyüş sırasında vatandaşlar, Başkan Adayı Yıldırım’a yoğun ilgi gösterdi. Büyük küçük herkesten destek alan ve zaman zaman durarak vatandaşlarla sohbet eden Yıldırım, fotoğraf çekilme isteklerini de kırmadı. Çocukları seven, ihtiyar teyzelerin elini öpen Yıldırım, sokaklarda ve caddelerde bulunan esnafa da girerek tek tek selamlaştı. Yoldan geçen bir gençle de sohbet eden Başkan Adayı Yıldırım, resim yapan gence, bırakmaması tavsiyesinde bulundu. Bir ara mahalle arasında bulunan Tanzim Satış Noktası’na da uğrayan Yıldırım, burada vatandaşlarla sohbet ederek satışlarla ilgili bilgi aldı. Yıldırım’ın Cuma namazından sonra başlayan yürüyüşü akşam saatlerine doğru sona erdi.

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Haber Tarihi: 22 Mart 2019 Cuma 17:28
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