Sevda Türküsev'den Türk kültürünü aşağılayan Deniz Akkaya'ya tokat gibi cevap!

Bir televizyon programında karşı karşıya gelen Sevda Türküsev ve Deniz Akkaya arasında evlilik tartışması yaşandı.

Türküsev, çarpıtma yaparak ‘görücü usulü’ evliliği kötü göstermeye çalışan Deniz Akkaya’ya ders niteliğinde sözlerle cevap verdi.

“Görücü usulü evlilik ülkemizin bir değeri”

Görücü usulü evliliğin ülkemizin bir değer olduğunu ve görücü usulü evlilikler azaldıktan sonra şiddetin arttığını söyleyen Türküsev "Görücü usulü evlilik bitti ve serbest yaşama başlandı. Bununla da kadına şiddet ve cinayet arttı. Ten uyumu diye bir saçmalık yok. Deniz hanım siz desteklemiyorsunuz diye bu ülkenin bu değerine laf söyleyemezsiniz. Siz evlilik öncesi ilişkiyi öneren bir insansınız ben de bunu desteklemiyorum" diyerek Deniz Akkaya’ya tepki gösterdi.

Akkaya alenen toplumun kültürünü aşağıladı!

Türküsev'in tokat gibi sözlerinin ardından söz alan Akkaya ise şu skandal ifadelerle Türk İslam kültürünün önemli bir geleneği olan ‘görücü usulü’ evliliği saldırdı;

"İnsanlar birbirini tanıyacak, flört edecekler. Tabi ki de iki kişi birbirine uyumlu mu diye birbirine bakacak. Benim anam babam benim gideceğim adamın huyuna değil malına bakar. Ben böyle bir şey kabul edemiyorum. Sizin eskiden böyle bir şey yok demeniz çok trajikomik. Görücü usulü evlenmek kadar kötü bir şeyi nasıl desteklersiniz? Görücü usulü gibi bir avamlığı ben destekleyemem. Senin dediğin görücü usulünde kadına fikri sorulmuyor. Bu adamla ben evleneceğim, ben yatağa gireceğim, ben çocuk yapacağım buna niye anam babam karar veriyor? Yazıklar olsun, kız çocuklarını mahveden zihniyetler sizsiniz işte."

Akkaya’nın çarpıtma yaparak görücü usulü evliliği kötü gösterip evlilik öncesi flörtü savunan sözleri sosyal medyada da epkiyle karşılandı.