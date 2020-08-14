Sevda Türküsev'den Sena Koçak'a saldıran magandaya tepki: Etkin bir şekilde cezalandırılmalı

Taha Emre ÖZDEMİR yeniakit.com.tr

Diş Hekimi Sena Koçak İstanbul'da trafikte tartıştığı bir erkek tarafından saldırıya uğradı. Beraberindeki iki kadınla birlikte Sena Koçak'a saldıran Emre Etyemeyez gözaltına alınıp serbest bırakıldıktan sonra yeniden gözaltına alındı. Savcılıktaki sorgulaması tamamlanan Etyemeyez, 'kasten yaralama' suçundan tutuklanması istemi ile nöbetçi mahkemeye sevk edildi.

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Yaşananları yeniakit.com.tr'ye değerlendiren Araştırmacı - Yazar Sevda Türküsev, "B tür şiddet eyilimi gösteren kişilere etkin cezalar vermedikçe bu olaylar engellenemez." dedi.

Zanlının şiddete meyilli bir ruh haline sahip olduğunu belirten Türküsev, "Görüntülerde ruh hali tamamen şiddete meyilli bir insan seyrettik. Aslında orada sadece Sena Koçak adlı hanımefendiye şiddet uygulamıyor. Arabaya saldırarak eşyaya da şiddet uyguluyor. Buradaki genel sorunumuz kadına şiddetin yanında genel şiddet eğiliminde olan bir ruh hali ile karşı karşıyayız." diye konuştu.

"Sena Koçak'a saldıran kişinin mutlaka öfke kontrolü tedavisi alması gerekir." diyen Türküsev, sözlerine şöyle devam etti:

"İzlediğim görüntülerde beni en çok ürperten şey hanımefendiye yapılan küfür ve hakaretler oldu. Yani saldırıyı gerçekleştiren kişi hem sözlü hem de fiziksel şiddete başvuruyor. Bunun da ötesinde istediği şiddeti gerçekleştiremeyince bir de arabanın üstüne çıkıp eşyayaz şiddet uyguluyor. Tüm bunları gerçekleştiren bir kişinin etkin bir ceza alması gerekir. Bu tür olaylarda verilen cezalar yetersiz olunca üzücü vakaların önüne geçemiyoruz. Bu tür şiddet eğiliminde olan kişiler temelinde; inanç zaafiyeti, aile içi eğitimde eksiklik ve sosyal hayat eğitimi eksikliği var. Esra Koçak'a saldıran kişi etkin bir şekilde cezalandırılarak ehliyetinin de iptal edilmesi lazım."