Sevda Türküsev ‘Kadını korumak adına çıkarılan yasalar’ ile ilgili açıklamalarda bulundu

İletişim Uzmanı Sevda Türküsevsosyal medya hesabından ‘Kadını korumak adına çıkarılan yasalar’ ile ilgili açıklamalarda bulundu.

‘Kadını korumak adına çıkarılan yasalar aile kurumunu ne kadar koruyor acaba?’ diye soran Sevda Türküsev, ‘Bu yasalar ile aile denilen kavram ortada kalmıyor. Boşanmalarda bütün faturayı erkeğe yıkarak 4 aylık 5 aylık ömür boyu nafakalara siz erkekleri mahkûm ederseniz, erkekler ne bir daha evlenmek ister ne de kuracakları sonraki hayatta diğer kadınlarla mutlu olabilirler. Çocuklarının hakkına da giriyorsunuz’ dedi.

Sevda Türküsev, ‘Biz kadını kayırmakla, kadını korumak arasındaki farkı çok iyi tespit etmeliyiz’ diyerek önerilerde bulundu.

Son zamanlarda çıkan yasalara değinen Türküsev, ‘Aile kavramını ne kadar korudu bunun hesabını iyi yapmamız lazım’ dedi.