Sevda Türküsev: Bu sözleri TRT'ye mal edemeyiz!

Yeniakit.com.tr

Gazeteci Sevda Türküsev, TRT Haber canlı yayınında, 29 Ekim için kutlama yaparken ümmeti hedef alan Deniz Demir'e tepki gösterdi.

"TRT spikeri Deniz Demir'in yayın akışının dışına çıkarak söylediği sözleri TRT'ye mal edemeyiz. Ama bu sözleri söyleyen kişinin araştırılması lazım." diyen Türküsev, Demir'in provokasyonuna dikkat çekti: Ya çok cahil ya da farklı bir amacı var!

Sevda Türküsev sözlerini şu mesajla tamamladı: Biz; ümmet ve millet olmaktan gurur duyuyoruz.