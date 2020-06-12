Sevda Noyan için istenen ceza belli oldu

Katıldığı bir televizyon programında kullandığı ifadeler nedeniyle kendisiyle ilgili suç duyurusunda bulunulan Sevda Noyan hakkında, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Basın Suçları Bürosu tarafından soruşturma başlatılmıştı.

Sevda Noyan hakkında savcılık, "halk arasında korku ve panik yaratmak aracıyla tehdit" suçundan iddianame düzenledi. Noyan’ın 3 yıldan 6 yıla kadar hapsi istendi.

Ne olmuştu?

Ülke TV’de programa katılan Sevda Noyan, 15 Temmuz’da istediklerini yapamadıklarını belirterek “Bizim aile şöyle 50 kişiyi götürür. Biz bu konuda çok donanımlıyız maddi ve manevi olarak… Liderimizin yanındayız ve asla yedirmeyiz bu ülkede, onu söyleyeyim. Ayaklarını denk alsınlar. Bizim hâlâ sitede böyle 3-5 var, benim listem hazır” demişti.

Sevda Noyan'la ilgili olarak Noyan ailesinden de bir açıklama yapılmıştı.

Noyan ailesi adına Selma Türkis Noyan, Tevfik Emre Noyan, Davut Halit Eren Noyan, Murat Noyan, Eser Noyan ve Güliz Noyan tarafından yapılan, sosyal medyada Eser Noyan tarafından yayınlanan açıklamada Sevda Noyan'ın katıldığı televizyon programında dile getirdiği düşüncelerinin Noyan ailesinin düşüncelerini yansıtmadığı belirtilerek, "Noyan ailesi olarak bu şahısa aile ismimizin saygınlığını kirlettiği için hakaret davası açarak hukuki süreci başlatacağız" ifadeleri kullanılmıştı.