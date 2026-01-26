  • İSTANBUL
Filistinli anne ve bebeklerin öldürülmesini isteyen İsrailli siyasetçiden YPG'li kadınlara övgü!

Geçmişte Filistinli anneleri hedef alan skandal sözleriyle tepki çeken eski İsrail Adalet ve İçişleri Bakanı Ayelet Shaked, bu kez terör örgütü PKK’nın kadın yapılanması YPJ’nin başlattığı “saç örme” akımına destek verdi. Shaked’in “Yahudi bir kadından cesur Kürt kadınlarına övgü” notuyla yaptığı paylaşım, iki yüzlü siyaset ve terör propagandasına dolaylı destek eleştirilerini beraberinde getirdi.

Geçmişte Filistinli anneleri hedef alan skandal sözleriyle tepki çeken eski İsrail Adalet ve İçişleri Bakanı Ayelet Shaked, bu kez terör örgütü PKK'nın kadın yapılanması YPJ'nin başlattığı "saç örme" akımına destek verdi. Shaked'in "Yahudi bir kadından cesur Kürt kadınlarına övgü" notuyla yaptığı paylaşım, iki yüzlü siyaset ve terör propagandasına dolaylı destek eleştirilerini beraberinde getirdi.

Geçmişte Filistinlilere yönelik kullandığı sert ve insanlık dışı ifadelerle hafızalara kazınan eski İsrail Adalet ve İçişleri Bakanı Ayelet Shaked, bu kez terör örgütü PKK’nın Suriye uzantısı olan YPJ’nin başlattığı “saç örme” akımına verdiği destekle gündeme geldi.

 

TEPKİ ÇEKEN SÖZLERİN SAHİBİ

Ayelet Shaked, 2014 yılında sosyal medyada paylaştığı bir yazıda,
“Filistinli çocukları öldürmek yetmez, kökünü kurutmak için annelerini de öldürmek lazım” ifadelerini kullanmış, bu sözler uluslararası kamuoyunda büyük tepki toplamıştı. İnsan hakları örgütleri Shaked’in açıklamalarını “soykırım çağrısı” olarak nitelendirmişti.

 

TERÖR ÖRGÜTÜ YPJ’YE AÇIK DESTEK

Tepki çeken siciline rağmen Shaked, bu kez PKK’nın kadın yapılanması YPJ’nin başlattığı saç örme kampanyasına katıldı. Saçlarını örerek poz veren Shaked, paylaşımında YPJ’li kadınları öven ifadelere yer verdi.

 

“YAHUDİ BİR KADINDAN CESUR KÜRT KADINLARINA ÖVGÜ”

Shaked, sosyal medya paylaşımına, “Yahudi bir kadından cesur Kürt kadınlarına bir övgü” notunu düştü.
Bu ifade, terör örgütü propagandasına dolaylı destek olarak değerlendirilirken, paylaşım kısa sürede büyük tartışma yarattı.

 

ÇİFTE STANDART VE İKİYÜZLÜLÜK ELEŞTİRİSİ

Shaked’in bir yandan Filistinli anneleri hedef alan söylemleri, diğer yandan silahlı bir terör örgütünün kadın koluna yönelik övgü dolu mesajları, “çifte standart” ve “iki yüzlü siyaset” eleştirilerini beraberinde getirdi. Sosyal medyada çok sayıda kullanıcı, Shaked’in insan hakları ve kadın söylemlerinin samimiyetsiz olduğunu savundu.

 

GÜVENLİK UZMANLARINDAN UYARI

Güvenlik uzmanları, terör örgütlerinin sosyal medya üzerinden yürüttüğü bu tür sembolik kampanyaların, meşrulaştırma ve uluslararası algı oluşturma amacı taşıdığına dikkat çekerek, kamuoyunun bu tür paylaşımlara karşı dikkatli olması gerektiğini vurguladı.

Güney Doğulu

SİYONİST EMPERYALİST BEBEK KATİLİ İŞGALÇİ İSRAİL VE HALKI DÖKTÜĞÜNÜZ KAN SİZİ ER GEÇ BÖĞACAKTR...
