İsrail, Doğu Kudüs’teki BM merkezini kundakladı

Birleşmiş Milletler’in Filistinli mültecilere yardım ajansı UNRWA, Doğu Kudüs’te bulunan ve geçen hafta soykırımcı İsrail makamları tarafından kısmen yıkılan merkez yerleşkesinin pazar günü ateşe verildiğini açıkladı.

UNRWA, yangının nedenine ilişkin ayrıntı paylaşmazken, olayın, İsrail’in 2025 yılında ajansın ülkedeki faaliyetlerini yasaklamasının ardından geçen hafta söz konusu alanı ele geçirip yıkım çalışmalarına başlamasından sonra meydana geldiğini belirtti.

Ajans tarafından yapılan açıklamada, “İsrail makamları tarafından basılan ve yıkılan işgal altındaki Doğu Kudüs’teki UNRWA merkez binası şimdi de ateşe verildi,” ifadeleri kullanıldı. Açıklamada yangın, “Filistinli mültecilerin statüsünü ortadan kaldırmaya yönelik süregelen bir girişimin parçası” olarak nitelendirildi.

Birleşmiş Milletler, geçen hafta yaşanan el koyma ve yıkım girişimlerini sert şekilde eleştirmişti. UNRWA da pazar günü yaptığı açıklamada, söz konusu yerleşkenin BM’ye tanınan ayrıcalık ve dokunulmazlıklar kapsamında korunmaya devam ettiğini vurguladı.

UNRWA Sözcüsü Jonathan Fowler, AFP’ye yaptığı açıklamada, “Dünyanın herhangi bir yerinde olduğu gibi, istisnasız her BM üyesi devlet gibi İsrail de BM tesislerini korumak ve bunlara saygı göstermekle hukuken yükümlüdür,” dedi.

UNRWA, 1948’de İsrail’in kurulması sırasında yerinden edilen yüz binlerce Filistinli için özel olarak oluşturulmuş bir kurum olup, mülteci kaydı ile sağlık ve eğitim hizmetleri sunuyor. İsrail’in ilhak ettiği Doğu Kudüs’teki yerleşkede ise Ocak 2025’ten bu yana personel bulunmuyor. Bu tarihte, ajansın ülkedeki faaliyetlerini yasaklayan yasa yürürlüğe girmişti.

UNRWA’nın, işgal altındaki Batı Yaka ve Gazze’deki faaliyetleri ise devam ediyor.