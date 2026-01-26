Arda Güler’in performansı ‘algı oyununu’ bozdu
Sezonun ilk maçlarında Mbappé ile kurduğu etkili bağla dikkat çeken Arda Güler, Villarreal maçından herkesin "en iyi ortağı" olarak ayrıldı.
Arda Güler’in önderliğindeki Real Madrid, oyun ve kupa anlamında hayal kırıklığı yaratan geçen sezonun izlerini silerek yeniden yola koyuldu. Sezonun en kritik maçlarından birinde, Marcelino’nun mükemmel Villarreal’ini mağlup etmeyi başardılar.
Real Madrid’in performansına dair en önemli gösterge, Courtois’nın neredeyse hiç devreye girmek zorunda kalmamasıydı. Takım, bu kez Asencio liderliğindeki uzun zamandır görülen en sağlam savunma hattıyla korundu. Ayrıca hata yapmayan Huijsen de bu maçla rüştünü ispatladı.
Uyumlu ve Dinamik Bir Takım Savunmadaki bu başarı sadece defans oyuncularıyla sınırlı değildi; tüm takım uyumlu, dinamik ve çalışkandı. Herkes üzerine düşeni yaptı: Mbappé golleri attı, Vinicius genç yetenek Pau Navarro ile müthiş bir düelloya girdi. Bellingham ise sahada şikayet etmeden, mutlu bir futbolcu portresi çizerek zekice hareket etti. Aynı durum, sağ bekteki devasa katkısıyla Valverde için de geçerliydi.
Maçın Olayı: Arda Güler Maçın asıl olayı, her anlamda parlayan Arda Güler’di. Adeta çılgınlar gibi koştu ve Madrid’in oyununu zekası ve harika paslarıyla yönetti. Birkaç gün sonra 21 yaşına basacak olan Arda, daha önce sadece "detayların futbolcusu" (bazen kanat, bazen on numara) olarak görülüyordu. Ancak bu sezon, Xabi Alonso’nun genç oyuncuya olan ısrarlı güveniyle orta sahanın "orkestra şefi" konumuna yükseldi.
Modric ve Kroos Mirası Madrid taraftarı Modric ve Kroos’u hatırlarken, onların takıma en olgun dönemlerinde geldiklerini unutmamalı. Arda’nın durumu farklı; o, Real Madrid içerisinde kendini inşa ediyor. Kalitesi hiçbir zaman sorgulanmasa da; defansif gücü, katettiği mesafe ve sistemdeki en uygun yeri hep tartışma konusuydu.
Madrid’in bu çalkantılı sezonunda Arda hakkında bir önyargı daha vardı: Onun Xabi Alonso’nun koruması altında olduğu düşünülüyordu. Muhtemelen takım içinde de bu algı mevcuttu. Ancak Villarreal maçı, bu algıyı kökten değiştirecek bir dönüm noktası oldu.
Her şeyden önce, Arda fiziksel olarak ilerleme kaydettiğini kanıtladı. İnanılmaz bir mesafe katetti ve bunu büyük bir bilgelikle yaptı. Topu alırken her zaman çevresinde boş bir alan yaratmayı başardı ki bu, kariyeri boyunca Modric ile özdeşleşmiş bir özellikti.
Mbappé ile olan bağıyla sezona iyi başlayan Arda, bu maçtan herkesin saha içindeki ortağı olarak çıktı. Real Madrid’in bu tarz bir orta saha oyuncusuna acil ihtiyacı var. Eğer Villarreal’deki performansı bir göstergeyse, genç oyuncuyu ilk 11’den kesmek artık çok zor olacak. Gözle görülür bir şekilde büyüyor; Madrid’i emniyet şeridinden çıkarıp ana yola sürerek direksiyonun başına geçti.
