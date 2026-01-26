Ufuk Özkan'ın yaptığı diyet neden yanlış? 1 yıldır karaciğer yetmezliğiyle mücadele ediyordu!

Yanlış diyetlerin en başta karaciğere, böbreklere zarar verdiğini söyleyen Doç. Dr. Alihan Oral, şu şekilde konuştu: "Hollywood yıldızları veya başka birinin yaptığı diyetle zayıfladığını görünce biz de öyle olacağız zannediyoruz veya sanatçımızın da söylediği gibi yanlış uygulandığında ciddi olarak organlara zarar veriyor. Bunların başında tabii ki karaciğer yer alıyor. Çünkü bizim vücudun metabolizma organımız karaciğerimiz yani biz besinleri aldığımızda besinler emildiğinde karaciğerde metabolize oluyor. Sanatçımız da aynı. Bu şekilde sürekli meyve aldığında bu meyvelerde glukoz yerine fruktoz bulunuyor ve bu fruktoz da hemen emilip karaciğerde hızlıca metabolize olup bu sefer yağa dönüşüyor. Ve siz eğer protein almazsanız vücudun temel taşı protein ve karbonhidratlı da almanız lazım. Kendisi de söylemiş zaten bunları dengeli almak gerekiyor. Bu dengeyi siz bozduğunuzda az önce de söylediğim gibi başta karaciğer daha sonra böbrek tabii ki de yine aynı şekilde." Çok değişik diyetlerin olduğunu belirten Oral, şöyle devam etti: "Sadece proteinden beslenirseniz de olmaz. Bu tarz diyetler de var. Yani kısacası bir profesyonel kontrolünde diyet yapmak lazım ve dengeli beslenmek lazım. Yani o dengeyi iyi kurmak lazım. Karbonhidrat oranı, protein oranı ve yağ oranı iyi dengelemek lazım." KARACİĞERDE DONÖR İŞLEMİ NASIL OLUYOR Karaciğerdeki donör uygulamasını anlatan Prof. Dr. Oral, şunları söyledi: "Karaciğerde biraz daha farklı. Karaciğerimiz yenileyebiliyor kendisini. Yani siz verici aday olduğunuzda. Karaciğerinizden bir parça alındığında ve başka birine naklediğinde karaciğeriniz kendisini yenileyebiliyor. Ve aynı zamanda nakil olan kişi de o karaciğerle yaşamını sürdürebiliyor. Neden canlı donör çok fazla? Çünkü biz eğer beyin ölümümüz gerçekleşirse organlarımızı bizler bağışlarız diye bir beyanda bulunmamız gerekiyor. Ve bu Türkiye'de çok az oranda beyan ediliyor. Yani sizin beyin ölümünüz gerçekleşirse. Ölümünüz gerçekleştiğinde benim organlarım alınsın dediğinizde o zaman bu iş devreye giriyor. Ve dünyada belki de en fazla canlı olarak bir kişiden karaciğer nakli yapılan ülkelerden birisiyiz bu nedenle. Ve bütün çalışmalar birçok çalışma Türkiye'den çıkıyor. Neden? Çünkü biz daha çok akrabalarımızdan veya uyum sağlayan birisinden alıyoruz. Dolayısıyla şu an canlı donör arayışı devam ediyor muhtemelen. Bunların tabii ki birçok tetkikleri var. Uyuşması lazım. Yani tam bir uyuşma olacak ki o aldığımız karaciğer verdiğiniz kişiye tam uyum sağlayabilsin." YANLIŞ DİYETLER KARACİĞER BELİRTİSİ VERİYOR MU? Yanlış diyetlerin zararlarının anlatan Oral, şöyle devam etti: "Bunlar çok sinsi bir şekilde ilerler. Bir hafta ya da bir ay içerisinde de semptom gösterebilir. Yani bizler mesela böbrek yetmezliğine girdiğimizi böbrek yetmezliğinin son aşamasına gelince belki hissederiz. Aynı şekilde sanatçılara benzer bir şey olacağız. Nasıl hissederiz mesela? Bulantı, kusma örneğin. İdrarda azalma. Ya da karaciğerde yine halsizlik, yorgunluk, gözlerde sararma gibi birçok semptomu var. Ama bunu anlamak belli bir seviyeye geldikten sonra oluyor. Çünkü vücut belli bir seviyeye kadar kendisi tolere edebiliyor. Zaten yine sanatçımızın açıklaması da öyle. En başta çok hafif seyrediyor. Ama daha sonra bir geri dönüşümsüz bir olaya dönüştüğünde bu sefer ciddi organ yetmezliğine gidip her ikisinde de nakle kadar gidebiliyor maalesef." Şimdi bu örnekte Ufuk Özkan protein de yememiş, sadece meyve yemiş. Mesela tamamen karbonhidratı kesmek bu da aynı şekilde karaciğere ve böbreğe zarar verir mi?