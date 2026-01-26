İsrailli siyasetçi açık açık söyledi ‘Türkiye karşısında şansımız yok’

İsrail’in güvenliği için bölücü terör örgütünün hamiliğine soyunan ve “Kürdistan” hayalleri kurduğunu defaatle kamuoyuna ilan eden eski İsrail Başbakan Yardımcısı ve Genelkurmay Başkanı Moşe Yaalon, yaptığı son açıklamalarda Türkiye’nin bölgedeki sarsılmaz gücü karşısında yaşadıkları çaresizliği itiraf etti.

Suriye PKK'sının işgal ettiği bölgelerden kısa sürede büyük ölçüde temizlendiği harekatı yorumlayan Yaalon, Türkiye’nin bölgesel güç olarak İsrail’in ve terör unsurlarının planlarını nasıl altüst ettiğine dair çarpıcı ifadeler kullandı.

Sanal medya hesabı üzerinden yaptığı yorumda Yaalon, Türkiye ve Katar’ın Suriye’de kendi belirledikleri aktörleri ve ‘cihatçı’ olarak tanımladığı güçleri desteklediğini belirterek, bu iki ülkenin bölgedeki oyun kurucu rolünden duyduğu korkuyu dile getirdi.

‘TÜRKİYE KARŞISINDA ŞANSIMIZ YOK’ İTİRAFI

İsrailli Yaalon, Ortadoğu’daki dengeler söz konusu olduğunda Türkiye ve Katar’ın ağırlığına dikkat çekerek, “Mesele güç, para ve itibar olduğunda, Kürtlerin (terör örgütü PKK/YPG unsurlarının) Türkiye ve Katar karşısında hiçbir şansı yoktur” ifadesini kullandı.

Suriye’nin kuzeyindeki terör yuvalarının temizlemesini “katliam, tecavüz ve kaçırma” gibi asılsız iftiralarla karalamaya çalışan İsrailli eski yetkili Moşe Yaalon, “Değişimi bugün Kuzey Suriye’deki Kürtler iliklerine kadar hissetmektedir; Trump yönetimi tarafından şu günlerde katliama, tecavüze ve kadınların kaçırılmasına terk edilmiş durumdadırlar. Çünkü mesele ‘güç, para ve itibar’ olduğunda, Kürtlerin Türkiye ve Katar karşısında hiçbir şansı yoktur; bu iki ülke, kendileri tarafından Suriye Cumhurbaşkanı ilan edilen Ahmed eş-Şara’nın cihatçı güçlerini desteklemektedir.” dedi.

Yaalon, bu durumun İsrail için de geçerli olduğunu belirterek, Türkiye ve Katar karşısında İsrail’in de şansının kalmadığını itiraf etti.

Moşe Yaalon şöyle konuştu:

“İsrail ile ABD arasındaki, ortak değerler ve çıkarlar temelinde kurulmuş sıkı ilişkilerden geriye bakıldığında, ‘güç, para ve itibar’ söz konusu olduğunda Türkiye ve Katar karşısında bizim de hiçbir şansımız olmadığı ortaya çıkmaktadır.”,

İsrail'in 33. ve 34. hükümetlerinde Savunma Bakanı, 32. hükümette Başbakan Yardımcısı ve Stratejik İşler Bakanı, İsrail Savunma Kuvvetleri'nin 17. Genelkurmay Başkanı Moşe Yaalon

İSRAİL’İN DURUMU KÖTÜLEŞİYOR

Türkiye’nin bölgedeki etkinliğinin artması ve İsrail-ABD ilişkilerindeki zayıflama sonrası, İsrail’in stratejik durumunun öngörülemeyecek ölçüde kötüleştiğinin altını çizen Yaalon, “Kudüs’te (hükümetin göreve başlamasından bu yana) ve Washington’da (Başkan Trump’ın göreve başlamasıyla birlikte) ‘güç, para ve itibar’ başat değerler haline geldiğinde, İsrail’in stratejik durumu öngörülemeyecek ölçüde kötüleşmektedir.” dedi.

BÖLÜCÜLÜĞE DESTEK MESAJI

Moşe Yaalon, İsrail Savunma Bakanlığı döneminde yaptığı açıklamada, Suriye’yi tek parça olarak tutacak hiç bir yol kalmadığını öne sürerek, “Kürtler’in devlet sahibi olup olmamalarına içerideki ve dışarıdaki şartlara bakılarak karar verilmesi gerekiyor. Ama bu seçenek bölgeye çözüm ve istikrar getireceği için destekliyoruz.” demişti.

Kaynak: Haber7