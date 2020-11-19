Seval Türkeş kimdir? Alparslan Türkeş ile Seval Türkeş ne zaman evlendi?

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Alaattin Çakıcı ile girdiği polemiğe ilişkin yeni açıklama yaptı. Kılıçdaroğlu, kendisini telefonla arayan Alparslan Türkeş'in eşi Seval Türkeş'in sözlerini kamuoyu ile paylaştı. Kılıçdaroğlu, Seval Türkeş'ten duygulandıran bir telefon aldım. Partinin bu duruma gelmesinden rahatsız olduğunu söylediğini iddia etti.

Alparslan Türkeş ile Seval Türkeş ne zaman evlendi?

Alparslan Türkeş 1940 yılında Muzaffer Hanım ile evlendi. Muzaffer Hanımın 1974 yılındaki ölümüne kadar süren bu evlilikten çiftin Ayzit, Umay, Selcen, Sevenbige (Çağrı) ve Yıldırım Tuğrul adlarında beş çocuğu oldu. Eşini kaybettikten iki yıl sonra, 1976'da Seval Hanım ile evlenen Türkeş'in bu evlilikten de Ayyüce ve Ahmet Kutalmış adlarında iki çocuğu oldu.