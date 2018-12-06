Setur'dan gezginler için sosyal platform

İSTANBUL (AA) - Setur, seyahat planı yapanların en kaliteli ve keşfedilmemiş içeriklere ulaşmalarını sağlamak üzere seturday.com sosyal platformunu oluşturdu.

Setur'dan yapılan açıklamaya göre, "Dün bilmedikleriniz için bugün Seturday var!" söylemiyle www.seturday.comadresinden yayına başlayan Seturday, farklı rotalarda yenilikleri ve bilinmeyeni geniş kitlelere sunmayı hedefliyor.

Seturday'in tanıtımına Setur yöneticilerinin yanı sıra Seturday yazarlarından Ahmet Erdem, Bahar Akıncı, Levent Özçelik, Nilay Örnek, Sefa Yamak, Sinan Hamamsarılar ve çok sayıda influencer katıldı.

Etkinlikte konuşan Setur Turizmden Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Murat Tomruk, Seturday'in, turizm sektöründe giderek daha fazla önem kazanan seyahat deneyiminin hem kullanıcılar hem de yazarlar tarafından paylaşılabileceği bir sosyal platform olacağını bildirdi.

Seturday ile gezginlerin sosyal platformu olmayı hedeflediklerini vurgulayan Tomruk, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Setur olarak yaptığımız her işe kalitemizle imza atarken, öncü olma misyonumuzu da sürdürüyoruz. SeturSelect aracılığıyla kişiye özel deneyim ve macera seyahatleri sunmak konusunda da öncüydük. Şimdi Seturday ile bu gücümüzü dijital platformumuza da aktarıyoruz. Böylece seyahat planı yapan kişiler seyahat öncesinde arama motorunda karşılarına çıkan pek çok sonuç içinde kaybolmayacak, herkes planladığı seyahat rotasıyla ilgili en kaliteli ve bilinmeyen içeriğe Seturday üzerinden erişebilecek. Kullanıcılarımız, Seturday yazarlarının özgün içeriklerinden, 'Bir Bilene Sor' ve 'Bucket List' gibi yenilikçi özelliklerden yararlanabilecek. Seturday.com kişisel seyahat deneyimlerinin ilham unsuru olduğu yapısıyla tüm seyahatseverlere bambaşka perspektifler sunacak."





- Yazarlardan seturday.com'a özel içerik





İş seyahatinden maceraseverlere, kişiye özel seyahat meraklılarından sanatseverlere kadar farklı ilgi alanlarına sahip kesimlere yönelik içerikleri bir arada sunan seturday.com, Türkiye'nin yakından takip ettiği yazarların en özel deneyimlerini kaleme aldıkları bir platform olma özelliği taşıyor.

Fotoğraf, seyahat, yeme-içme gibi farklı alanlarda uzman ve kültürel anlamda pek çok deneyime sahip olan Ahmet Erdem, Bahar Akıncı, Levent Özçelik, Nilay Örnek, Sefa Yamak ve Sinan Hamamsarılar, Türkiye ve dünya kültürüyle harmanladıkları özel içerikleri seturday.com'da paylaşıyorlar. İçerikler; "Hindistan'ın Gizemli Sadhuları"ndan "Anadolu'da Sadece Bahar Aylarında Yiyebileceğimiz 7 Yemek" gibi konulara kadar uzanan geniş bir yelpazeden oluşuyor.

Seturday'in "Bir Bilene Sor" sekmesinde seturday.com'a üye olan kullanıcılar birbiriyle etkileşime geçerken, seyahat edecekleri lokasyon hakkında birbirlerinden tavsiyeler alabilecek ve böylece gezginler deneyimlerini bu platform üzerinden paylaşabilecek.

"Bucket List" sekmesiyle ise üyeler, seturday.com üzerinden gitmeyi hayal ettikleri şehirlere ait kendilerine özel seyahat listeleri hazırlayabilecek, "gitmeye hazırım" kutucuğunu işaretlemeleri halinde Setur yetkilileri tarafından listelerindeki lokasyonlarla ilgili bilgilendirilebilecek.



