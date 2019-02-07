0553 313 94 23

Setur Marinas Antalya'ya Uluslararası Yat Limanları Birliği'nden ödül

Birlik, 2018 sonu değerlendirmesinde Setur Marinas Antalya'yı 5 Altın Çıpa ile ödüllendirdi

07 Şubat 2019 Perşembe 12:49
Setur Marinas Antalya'ya Uluslararası Yat Limanları Birliği'nden ödül

İSTANBUL (AA) - Setur Marinas Antalya’yaUluslararası Yat Limanları Birliği’nden (The Yacht Harbour Association-THYA) 5 Altın Çıpa ödülü verildi.

Setur Marinas'tan yapılan açıklamaya göre, Uluslararası Yat Limanları Birliği, 2018 sonu değerlendirmesinde Setur Marinas Antalya'yı 5 Altın Çıpa ile ödüllendirdi.

Setur Marinas Antalya, 5 Altın Çıpa'yı ilk kez 2009 yılında almıştı ve sahip olduğu bu ödülü 2012, 2015 ve son olarak 2018'de aldığı yüksek puanla yeniledi.

THYA, İngiliz Deniz Federasyonu (British Marine Federation) ve Uluslararası Marina Enstitüsü (International Marine Institute) ile yürüttüğü çalışmalarla deniz turizminin büyümesi ve gelişimine katkıda bulunuyor.

THYA, 3 yılda bir periyodik denetimlerle bu ödülü yeniliyor. Dünyanın pek çok ülkesindeki marinalar tarafından tanınan ve desteklenen THYA'nın verdiği bu ödülü almak için marinaların kurum tarafından belirlenen yat limanları tasarımı, inşası ve işletmesiyle ilgili uygulama esasları kriterlerini (code of practice) yerine getirmesi gerekiyor.

Setur Marinas Antalya, tüm THYA kriterlerini yerine getirerek aldığı 5 Altın Çıpa'nın yanı sıra çevre duyarlılığı ve üstün hizmet kalitesi ile Avrupa Çevre Eğitim Kurumu (FEE) tarafından verilen mavi bayrak ödülüne de sahip.

Konuklarına güvenli, huzurlu, eğlenceli bir ortam sunan marinanın, denizde 235, karada 150 olmak üzere toplam 385 yat bağlama kapasitesi bulunuyor. Yaz sezonu boyunca hizmete açık mega yat iskelesinde, boyu 90 metreye kadar olan yerli ve yabancı pek çok mega yata hizmet veriliyor. 30 bin metrekare çekek sahası, 75 ve 200 ton kapasiteli gezer lift ve 900 metrekarelik yat boya bakım hangarı bulunuyor.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 07 Şubat 2019 Perşembe 12:49
  1. Setur Marinas

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    CHP'li eski vekile hapis cezası!
    1. CHP'li eski vekile hapis cezası!
    2. FETÖ'nün Yargıtay grup sorumlusuna 11..
    3. "Ziraat Bankası, yüksek verimlilik..
    4. Erdoğan: Kendi ayaklarımızın üzerinde..
    5. CHP'de deprem! Tamamı istifa etti
    6. Fatih Terim'den babasına son görev
    7. Sosyal medyadan iğrenç ilan! Polis..
    8. Ziyaretin sebebi oldu! 'BAE'ye Türkiye..
    9. Piyasalarda gün ortası
    10. Eski CHP Milletvekili Yarkadaş'a hapis..
    11. "4. Dünya Göçebe Oyunları" stratejisi..
    12. Borsa, günün ilk yarısında yatay..
    13. ABD'nin yardımları durdurma kararı..
    14. Berber dükkanında skandal! Özel fuhuş..
    15. SP Lideri: Kimseyle ittifak yapmayacağız
    16. "Dünyadaki mültecilerin yüzde 97'si..
    17. Pegasus'a uluslararası ödül
    18. "Yeni başarı hikayesini hep beraber..
    19. 46. Uluslararası Bağdat Kitap Fuarı..
    20. Eski Yargıtay üyesi Yahya Memiş'e..
    S-400'lerin Türkiye'ye teslim tarihi açıklandı
    S-400'lerin Türkiye'ye teslim tarihi açıklandı
    Yaşar Okuyan'ın 'dönüş' hızına kimse yetişemiyor
    Yaşar Okuyan'ın 'dönüş' hızına kimse yetişemiyor
    Ordu'da bulundu! Türkiye'nin yeni cevheri olacak
    Ordu'da bulundu! Türkiye'nin yeni cevheri olacak
    CHP'de Aylin Nazlıaka'ya büyük şok! Etimesgut adayı belli oldu
    CHP'de Aylin Nazlıaka'ya büyük şok! Etimesgut adayı belli oldu
    Yolcu otobüsünde skandal! Namaz kılmak istediği için...
    Yolcu otobüsünde skandal! Namaz kılmak istediği için...

    Günün Karikatürü

    07 Şubat 2019
    Pompeo'dan skandal paylaşım: Türkiye'yi haritada böldüler!
    Pompeo'dan skandal paylaşım: Türkiye'yi haritada böldüler!
    Erdoğan’dan yeni askerlik talimatı: Süre uzun...
    Erdoğan’dan yeni askerlik talimatı: Süre uzun...