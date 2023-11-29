Setrms markasından Gazze halkına yardım eli

İsrail’in Filistin’e yönelik saldırıları, Gazze’de başta çocuk ve kadınlar olmak üzere 2 milyondan fazla insanı olumsuz etkiliyor. Gazzelilerin su, gıda, ilaç, elektrik, tıbbi destek gibi farklı alanlarda yardıma ihtiyacı var. Abluka altındaki şehirde yaşam şartları her geçen gün biraz daha zorlaşıyor. Tesettür sektörünün önde gelen firmalarından Setrms de bu duruma kayıtsız kalamadı, masum halka yardım elini uzatma kararı aldı.

TEMEL İHTİYAÇLAR KARŞILANACAK

Setrms, 15 Kasım-30 Kasım tarihleri arasında gerçekleştireceği cironun yüzde 5’ini resmi ve kamu yararına çalışan insani yardım kuruluşları aracılığıyla Gazze halkına ulaştırma kararı aldı. Bağışlanacak rakam ile Gazze halkının sağlık, beslenme ve barınma başta olmak üzere insani temel ihtiyaçları karşılanacak. Söz konusu tarihler aralığında gerçekleştirilen ciro yüzdesi, 1 Aralık’ta bağımsız denetim kuruluşları tarafından yapılacak denetimle tespit edilecek ve bağış, yapılan bu denetime istinaden gerçekleştirilecek.

İNSANLIK DRAMI YAŞANIYOR

Setrms Yönetim Kurulu Üyesi Muhammed Fatih Çelikten, Gazze’de bir insanlık dramı yaşandığına dikkat çekerek herkesin duyarlı olması gerektiğini ifade etti. Setrms, terzilik mesleğine 1974 yılında başlayan Mehmet Çelikten tarafından kuruldu. 1987 yılında hazır giyim imalatına başlayan marka, 1991’de fabrikalaştı ve dünyaya açıldı. 2003 yılında tüketiciyle doğrudan iletişime geçmek amacıyla kendi mağazalarını açmaya başlayan Setrms’in şu an 8’i yurt dışında olmak üzere toplam 40 mağazası bulunuyor.