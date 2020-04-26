SETA Washington Koordinatörü Üstün, "2020 ABD başkanlık seçimlerini" değerlendirdi:

ANKARA (AA) - Siyaset, Ekonomi ve Toplum Araştırmaları Vakfı (SETA) Washington DC Koordinatörü Kadir Üstün, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle ABD ekonomisinin hemen normale dönmesinin mümkün olmadığı ve bunun Trump’ın yeniden seçilme şansını etkileyeceğini belirtti.



Üstün, SETA tarafından düzenlenen "Web Seminer Dizisi" kapsamında "Kovid-19 Gündeminde ABD Başkanlık Seçimleri" adlı sunum yaptı.

Kovid-19 salgınının ABD’deki seçime etkisini değerlendiren Üstün, koronavirüs salgını ve Başkan Trump’ın son dört yıldaki icraatlarının, Demokrat Parti içinde bir bütünleşmeye neden olduğunu belirtti.

Üstün, Demokrat Partinin, Trump'ın ülkeyi tehlikeli bir yere götürdüğü, büyük şirketlerin çıkarlarını kolladığı, işçi sınıfı ve alt seviyedeki insanların haklarını ve sağlık sigortalarını ellerinden aldığı şeklinde bir gündeme sahip olduğunu kaydetti.

- "Sağlık sigortası meselesi 2020 Kasım seçimlerinde Trump'ı zorlayan meselelerden birisi olacak"



2018'deki ara seçimlerde Demokratların en fazla kullandığı argümanlardan birisinin sağlık sigortası olduğunun altını çizen Üstün, şöyle devam etti:

"Amerika'da sağlık sigortası özel. Ancak Avrupa'da veya Türkiye'de olduğu gibi halkını sağlık konusunda tamamen garantiye alan bir sistem değil. Çoğu insan sigortasını işveren üzerinden aldığı için işverenin verdiği sigortayı işsizlik durumunda tamamen kaybediyor. Adeta açıkta kalabiliyor. Bu sağlık sigortası meselesi 2018 ara seçimlerinde bayağı bir etkili oldu. O yüzden Demokratlar, Temsilciler Meclisinin çoğunluğunu Cumhuriyetçilerden almayı başardılar. Bu şimdi koronavirüs ile birlikte tekrar gündemde."

Üstün, virüs salgınının ekonomiyi tamamen durdurduğunu ve sağlık sigortası meselesinin ciddi bir biçimde tekrar gündeme geldiğini aktararak "Koronavirüsün Türkiye'deki gibi tespiti veya tedavisi ücretsiz değil. Amerika'da, isteyen test de olamıyor. Şikayetlerinizin ciddi seviyede olması gerekiyor. Demokratlar arasında özellikle bu sağlık sigortası meselesi çok gündemde ve ayrıca 2020 Kasım seçimlerinde Trump'ı zorlayan meselelerden birisi olacak." ifadelerini kullandı.

- "Ekonominin şu anki durumu Trump’ın yeniden başkan seçilmesi için ciddi bir handikap oluşturuyor"



ABD’de ekonominin durumunun koronavirüsten önce iyi olduğuna ancak bir ay içerisinde ülkede 26 milyon kişinin işsizlik sigortasına başvurduğuna işaret eden Üstün, Kongrenin ekonomiyi düzeltebilmek için 3 trilyon dolar civarında bir harcama yapmasına rağmen bunun hala yetersiz gibi göründüğünü vurguladı.

Üstün, "Mayıs ayında ülke ekonomisi tekrar açılsa bile 26 milyon işsizin bir an önce işine başlaması çok zor olacak. Bir de kasıma kadar 5 ay içerisinde ekonominin düzelmesi, kendini toparlaması çok zor. O yüzden Trump'ın korona öncesindeki istihdam durumu ve ekonominin iyi durumundan övünmesi pek mümkün olmayacak. Ekonominin şu anki durumu Trump’ın yeniden başkan seçilmesi için ciddi bir handikap oluşturuyor." değerlendirmesinde bulundu.

ABD ekonomisinin hemen normale dönmesinin mümkün olmadığı ve bunun Trump’ın yeniden seçilme şansını etkileyeceği yorumunda bulunan Üstün, "Joe Biden’ın şansı ise bu süreçte sağlık sistemiyle ilgili problemler ve Trump'ın yapamadıklarının üzerine ne kadar düştüğü, bunları ne kadar öne çıkarabildiği ile alakalı olacak.” ifadesini kullandı.