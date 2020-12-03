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Aktüel Sessizliğinin hakim olduğu Konya’nın cadde ve sokakları havadan görüntülendi
Aktüel

Sessizliğinin hakim olduğu Konya’nın cadde ve sokakları havadan görüntülendi

Yeniakit Publisher
2020-12-03 21:54:36 -
Sessizliğinin hakim olduğu Konya’nın cadde ve sokakları havadan görüntülendi

KONYA (AA) - Konya’da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele kapsamında uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasının başlamasının ardından cadde ve sokaklar boşaldı.

Konya’da, Kovid-19’la mücadele kapsamında getirilen sokağa çıkma kısıtlamasının ardından cadde ve sokaklar boş kaldı.

Anadolu Ajansı (AA) ekibi, Konya’nın boş kalan meydan, cadde ve sokakları havadan görüntüledi. Konya'da Zafer ve Mevlana meydanları, Ankara Yolu Caddesi ile Alaaddin Bulvarı'nda saat 21.00'den itibaren hareketlilik sona erdi. Sokağa çıkma kısıtlamasının başlamasıyla sessizliğe bürünen sokaklarda bekçiler gezerken, kent merkezinde emniyet güçlerinin, ana cadde ve meydanlardaki uygulaması sürüyor.

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