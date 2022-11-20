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Siyaset Sessizliğini bozdu! Aslı Baykal AK Parti'ye mi katılıyor?
Siyaset

Sessizliğini bozdu! Aslı Baykal AK Parti'ye mi katılıyor?

31 Ekim'de sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla CHP'den istifa ettiğini duyuran Deniz Baykal'ın kızı Aslı Baykal, AK Parti’ye katılacağı iddialarına ilişkin sessizliğini bozdu.

Yeniakit Publisher
2022-11-20 15:09:00 - 2022-11-20 15:56:07
Sessizliğini bozdu! Aslı Baykal AK Parti'ye mi katılıyor?

Deniz Baykal'ın kızı Aslı Baykal'ın CHP'den istifası gündemdeki yerini korurken, AK Parti'ye katılacağı iddiaları karşısında sessizliğini bozdu.

Partisinden istifasından sonra, "CHP gay-ri milli bir pozisyona geldi, savruluyor." diyen Baykal, sosyal medya hesabından bir paylaşımda bulundu.

Baykal mesajında şu ifadeleri kullandı:

Ben Milli saftayım deyince, AK Parti’ye geçti diyorlar. Şecaat arz ederken merd-i kıbtî sirkatin söylediler.

 

Baykal'ın kullandığı deyim kahramanlığını anlatmaya çalışırken kendi hırsızlıklarını örnek vermek anlamına geliyor.

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Yorumlar

Vay beee

Babasının özel yaşantısını meydanlarda özel degil genel bu genellik bay baykal diyen RTE nin partisine katılarak hem yerli hem milli hem vatansever sayılacaktır mi?

Fatih

Çok güzel olur topal kominist perincekte gelsin tam kadro durmak yok yola devam
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