Sessizliğini bozdu! Aslı Baykal AK Parti'ye mi katılıyor?
31 Ekim'de sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla CHP'den istifa ettiğini duyuran Deniz Baykal'ın kızı Aslı Baykal, AK Parti’ye katılacağı iddialarına ilişkin sessizliğini bozdu.
Deniz Baykal'ın kızı Aslı Baykal'ın CHP'den istifası gündemdeki yerini korurken, AK Parti'ye katılacağı iddiaları karşısında sessizliğini bozdu.
Partisinden istifasından sonra, "CHP gay-ri milli bir pozisyona geldi, savruluyor." diyen Baykal, sosyal medya hesabından bir paylaşımda bulundu.
Baykal mesajında şu ifadeleri kullandı:
Ben Milli saftayım deyince, AK Parti’ye geçti diyorlar. Şecaat arz ederken merd-i kıbtî sirkatin söylediler.
Baykal'ın kullandığı deyim kahramanlığını anlatmaya çalışırken kendi hırsızlıklarını örnek vermek anlamına geliyor.
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