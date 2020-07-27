Sessizliğe bürünmüştü... Ercüment Ovalı'dan yeni koronavirüs iddiası

Solak zihniyetin allayıp pulladığı Prof. Dr. Ercüment Ovalı, koronavirüs pandemisiyle ilgili yine ortaya bir iddia daha attı.

Tüm sosyal medya hesaplarını kapatarak sessizliğe bürünen Ercüment Ovalı ilk olarak 23 Nisan'da koronavirüs aşısının hazır olacağını açıklamıştı. Ovalı 23 Nisan'da sosyal medya hesabı Twitter'dan yaptığı açıklamada, "Son 1 aydır gece gündüz çalışarak 6 proje 4 ürün ve 3 makale çıkaran kahramanlarıma teşekkür ediyorum. Canım ülkem artık Covid-19 a karşı aşı geliştirebilen az sayıdaki ülkeler arasında" açıklamasına yer vermişti.

Ercüment Ovalı bu açıklamalarının ardından günler sonra sessizliğini bozdu.

"2 milyon doz aşı ürettik"

Ovalı, "2 milyon doz aşı ürettik. Testler devam ediyor. Türkiye'de yapılan hayvan testleri başarı ile tamamlandı. Son basamak havyan testleri için Amerika'dan 22 Haziran'da deney hayvanları gelecekti ancak bir gecikme oldu. 10 Ağustos'ta deney hayvanları gelecek. Genetiği değiştirilmiş korona virüs ile enfekte olabilen fareler gelecek. 1 ay üzerlerinde testler yapacağız. Ekim sonu gibi insan üzerindeki çalışmalara başlayabiliriz" ifadelerini kullandı.

Aşı için Şubat ayını hedefini yineleyen Ovalı, Şubat ayı sonunda aşı çalışmalarını tamamlayacaklarını öne sürdü.