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Gündem 'Sessiz yürüyüş' Çocuklar uyanmasın... Siyonist İsrail binlerce çocuğu katletti... 'Sessiz yürüyüş'te katledilen çocuklar akla geldi
Gündem

'Sessiz yürüyüş' Çocuklar uyanmasın... Siyonist İsrail binlerce çocuğu katletti... 'Sessiz yürüyüş'te katledilen çocuklar akla geldi

Yeniakit Publisher
2023-12-09 17:17:00 -
'Sessiz yürüyüş' Çocuklar uyanmasın... Siyonist İsrail binlerce çocuğu katletti... 'Sessiz yürüyüş'te katledilen çocuklar akla geldi

Kütahya'da çeşitli hastanelerde görev yapan doktorlar, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarına tepki göstermek için 'Sessiz yürüyüş' yaptı.

KÜTAHYA'da, hekimler ve sağlık çalışanları, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarına tepki göstermek için 'Sessiz yürüyüş' düzenledi.
Kütahya'da çeşitli hastanelerde görev yapan doktorlar, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarına tepki göstermek için 'Sessiz yürüyüş' yaptı. Kütahya Belediyesi önünde bir araya gelen sağlık çalışanları, ellerinde taşıdıkları Türk ve Filistin bayrakları ile İsrail aleyhine Türkçe ve İngilizce yazıların yer aldığı dövizlerle Zafer Meydanı'na kadar yürüdü.
Grup adına konuşan Dr. Nurullah Türe, İsrail'in yıllardır sürdürdüğü işgal ve zulmün, 7 Ekim'den beri katliam boyutlarına ulaştığını söyleyerek, "İşgalci İsrail'in, Filistin'de yıllardır devam ettirdiği sistematik işgal ve zulüm, 7 Ekim'den bu yana soykırımdan başka hiçbir kelimeyle anlatılamayacak boyutlara ulaşmakta ve Gazze'de sivil, hasta, hekim, çocuk, kadın fark etmeksizin büyük bir katliam, bütün dünyanın gözü önünde devam etmektedir. İnsan hakları ve uluslararası hukuk kuralları açıkça ihlal edilerek, binlerce sivil, kadın ve çocuk acımasızca katledilmiştir. Ayrıca tıbbi malzemelerin temini ve sağlık hizmetlerinin sunumu da engellenerek kuvözdeki bebeklerin dahi ölümüne neden olunmuştur. Hekimler olarak İsrail'in saldırılarına karşı tepki göstermeye, Gazze'deki sivillerin, çocukların, kadınların, meslektaşlarımızın ve hastaların hayatlarının korunması adına hekimlik mesleğine yakışır bir duruş ortaya koymaya kararlıyız" dedi.

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