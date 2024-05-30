‘Sessiz ve derinden çalışıyormuş’ Kılıçdaroğlu’nun aklında cumhurbaşkanı adayı belli oldu

Tv100.com yazarı Barış Yarkadaş, gazeteci Bahar Feyzan, hukukçu Cem Kaya ve Millet Haber Ajansı Genel Yayın Yönetmeni Sinan Burhan tv100’de yayınlanan Gürkan Hacır ile Taksim Meydanı programında önemli açıklamalarda bulundu.

Programda CHP'nin 7. Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile İstanbul Büyükşehir (İBB) Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun son katıldıkları programlarda yaptıkları açıklamalar değerlendirildi.

Yarkadaş, Burhan'ın "Kemal Bey’in Mansur Bey ile arasının çok iyi olduğunu ben biliyorum." sözleri üzerine şunu söyledi:

Ve Kemal Bey’in Cumhurbaşkanı Adayı Mansur Yavaş’tır.

“MANSUR BEY SESSİZ VE DERİNDEN ÇALIŞIYOR”

Yarkadaş sözlerine şöyle devam etti:

"CHP’nin Ankara’da 16 içe belediyesi var. Bunun 12’si bizzat Mansur Yavaş’ın diğer partilerden transfer ettiği kişilerden oluşuyor. Bu kişiler ellerindeki imkanlarla Mansur Yavaş’ın Cumhurbaşkanı adayı olması için çalışacaklardır. Mansur Bey zaten bu konuyla ilgili sessiz ve derinden bir çalışma yapıyor.

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Aynı stratejiyi ben Ekrem İmamoğlu’ndan da görüyorum. Çünkü şimdiden konuşulursan çürürsün. İkisi de siyaseten kendisini çürütmek istemiyor."