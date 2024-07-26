Sessiz sedasız tabela değişti: Gece yarısı motorine indirim geldi! Kaça satıldı? Akaryakıt fiyatları ile ilgili flaş gelişme
Brent petrol fiyatları ve dövizdeki değişikliklerle birlikte vatandaşlar benzin ve motorin fiyatlarını takibe devam ediyor.
Akaryakıta büyük indirim! Tabeladaki rakam gece yarısı sessiz sedasız değişti
BENZİN VE MOTORİNDE İNDİRİM VAR MI?
Motorin grubunda 1 lira 47 kuruş indirim geldi.
İndirim gece yarısından itibaren pompa fiyatlarına yansıdı.
Güncel akaryakıt pompa fiyatlarına göre;
ÖNE ÇIKAN VİDEO
İstanbul'da motorin litre fiyatı 43.54 liradan satılıyor.
Benzinin litresi ise ortalama 45.1 liradan satılıyor.
AKARYAKIT FİYATLARI NASIL HESAPLANIYOR?
Türkiye'de benzin ve motorin fiyatları hesaplanırken; Gümrüksüz rafineri fiyatına ÖTV ve EPDK payının eklenmesiyle KDV hariç Rafineri satış fiyatı bulunuyor.
Gümrüksüz Rafineri Fiyatı hesaplanırken ise, Akdeniz-İtalyan piyasasında yayınlanan günlük CIF Akdeniz ürün fiyatları ve günlük Dolar kuru takip edilerek, belli bir fiyat değişim farkında gümrüksüz rafineri tavan satış fiyatı elde ediliyor