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Teknoloji

Sesli Sözlük

Sesli Sözlük nasıl kuruldu? Sesli sözlük kimin? Sesli Sözlük yazarı nasıl olunur? Sesli sözlük hakkında merak edilenler yazımızda…

Yeniakit Publisher
2020-09-19 20:36:00 -
Sesli Sözlük

Sesli Sözlük tüm ülkede tanınan bir tanımlama sitesidir. Sesli Sözlük internet üzerinde hizmet veren kelime ve kavram sözlüğüdür. 1999 yılında kurulan Sesli Sözlük kullanıcılarına, toplam 20 farklı dilde 20 milyon kelimenin çevirisini yapma, kelimelerin farklı aksanlarda nasıl okunduğunu dinletme, kelimelerin öğrenimine yönelik oyunlar oynama gibi hizmetler sunuyor.

Sesli Sözlük'te hangi dillere çeviri yapılıyor?

İlk olarak İngilizce- Türkçe sözlük sitesi olarak kurulan Sesli Sözlük’te bugün İngilizce ve Türkçe yanında Almanca, İtalyanca, Fransızca, Yunanca, İspanyolca, Rusça, Fince, Portekizce, Lehçe, Latince çevirisi yapılabilmekte.

Sesli sözlük kimin?

Sesli Sözlük'ün sahibi kimdir? sorusu merak edilebilir. Online sözlük sitesi www.seslisozluk.com’un, iphone ve ipad uygulamasından sonra yerli mühendisler tarafından tasarlanan android uygulamasını da mevcut.

SESLİ SÖZLÜK ANDROİD UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN

Sesli Sözlük dil çevirisi nasıl yapılır?

https://www.seslisozluk.net adresine giriş yapın. Açılan sayfanın sol üst köşesinde yer alan “Çeviri” seçeneğine tıklayın. Açılan sayfada hangi dilden hangi dile çevireceğinizi işaretlemelisiniz.

Çevirmek istediğiniz cümleyi resimde görülen boşluğa yazarak “çevir” tuşuna tıklayın. Çeviriniz hazır olacaktır.

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