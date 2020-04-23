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Aktüel

Sesli drone ile sokağa çıkanlar uyarılıyor

Korona virüs salgını nedeniyle 4 günlük sokağa çıkma kısıtlamasında polis ekipleri drone ile dışarıda olanlara sesli uyarıda bulunuyor.

2020-04-23 13:15:49 -
Sesli drone ile sokağa çıkanlar uyarılıyor

Korona virüs salgını nedeniyle 4 günlük sokağa çıkma kısıtlamasında polis ekipleri drone ile dışarıda olanlara sesli uyarıda bulunuyor. Havadan görüntülenen Malatya’nın sokaklarının ve caddelerinin boş olduğu görülüyor.


İçişleri Bakanlığı tarafından yayımlanan genelge ile 30 büyükşehir ve Zonguldak’ta 4 günlük sokağa çıkma kısıtlaması başladı. Kısıtlamanın uygulandığı büyükşehirler arasında yer alan Malatya’da da İnsansız Hava Araçları Büro Amirliği ekipleri drone ile kenti havadan mercek altına aldı. Malatya’da ilk kez havalanan sesli drone ile de dışarıda olan vatandaşlar uyarılıyor. Kent merkezinde dolaşan drone, sokakta bulunan vatandaşlara sesli olarak dışarıda bulunmamaları uyarısında bulunuyor.


Drone ile havadan da görüntülenen Malatya kent merkezinde cadde ve sokakların büyük oranda boş olduğu görüldü.

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