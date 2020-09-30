Sesinden tanıyıp Türk SİHA'larına ateş açtılar ama... Ermenistan askerlerinin o anları gündem oldu
Azerbaycan'ın Ermenistan'a yönelik cephe hattında kullandığı Türk SİHA'ları düşman güçlerinde büyük panik havası oluşturdu.
Azerbaycan, Ermenistan’a yönelik başlattığı harekatta Bayraktar SİHA’ları kullanıyor. Cephedeki Ermeni askerler ise çaresizce karşı bir hamle yapmaya çalışıyor.
27 Eylül sabahı Azerbaycan’a yönelik saldırılara başlayan ve yaptığı hamle sonrası pişman olan Ermenistan, cephe hattında büyük zayiat verdi.
Ses sonrası büyük panik
Ortaya çıkan görüntüleri kaydeden Rus gazetecinin SİHA’ları sesinden tanıdığı da fark ediliyor.
Ateş açtılar ama...
Cepheden gelen görüntülerde, Bayraktar SİHA’ların saldırıları sonrası çaresiz kalan Ermenistan askerlerinin rastgele ateş açtığı görülürken SİHA’ların görevini başarıyla tamamladı.
Ermenistan cephesinde büyük kayıplar var. Azerbaycan Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, 2300 Ermeni askerinin öldürüldüğü kaydedildi.