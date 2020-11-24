Sesi titreyerek açıkladı! CHP'li Muharrem İnce'den gündemi sarsacak itiraf: Çok pişmanım

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CHP'li Muharrem İnce, Haber Global'de çarpıcı açıklamalarda bulundu. Cumhurbaşkanlığı seçimi gecesi neden ortalıktan kaybolduğunu açıklayan İnce, "Keşke 2018'de CHP'ye güvenmeseydim" ifadelerini kullandı.

Pişmanlığını açıklayan Muharrem İnce şunları söyledi:

"Keşke 2018'de CHP'ye güvenmeseydim. Kendi sistemimi kendim kuramadığım için pişmanım. Bir daha o ekiple çalışmazdım. Keşke seçim gecesi merkeze gidip sistemin çöktüğünü millete gösterseydim. Ama partiye bir sıkıntı yaşatmamak için yapmadım.

"CHP Genel Merkezi'nden uzaklaştırıldım"

İnce kendisinin CHP Genel Merkezi'nden de kasten uzaklaştırıldığını belirtti ve "Meğer bu da planmış" diyerek şunları söyledi:

"Ben merkezde olsaydım sistemin çöktüğünü görecektim. Ve tepki verecektim. Benim orada olmamam bile planmış. Bu bana ders olsun. Sistemi çökerten ben değilim, iftira kampanyası başlattılar."