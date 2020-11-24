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Siyaset Sesi titreyerek açıkladı! CHP'li Muharrem İnce'den gündemi sarsacak itiraf: Çok pişmanım
Siyaset

Sesi titreyerek açıkladı! CHP'li Muharrem İnce'den gündemi sarsacak itiraf: Çok pişmanım

Canlı yayında gündemi sarsacak açıklamalarda bulunan CHP'li Muharrem İnce, "Keşke 2018'de CHP'ye güvenmeseydim" itirafında bulunarak pişmanlığını açıkladı.

Yeniakit Publisher
2020-11-24 23:20:00 -

 yeniakit.com.tr 

CHP'li Muharrem İnce, Haber Global'de çarpıcı açıklamalarda bulundu. Cumhurbaşkanlığı seçimi gecesi neden ortalıktan kaybolduğunu açıklayan İnce, "Keşke 2018'de CHP'ye güvenmeseydim" ifadelerini kullandı.

Pişmanlığını açıklayan Muharrem İnce şunları söyledi:

"Keşke 2018'de CHP'ye güvenmeseydim. Kendi sistemimi kendim kuramadığım için pişmanım. Bir daha o ekiple çalışmazdım. Keşke seçim gecesi merkeze gidip sistemin çöktüğünü millete gösterseydim. Ama partiye bir sıkıntı yaşatmamak için yapmadım. 

"CHP Genel Merkezi'nden uzaklaştırıldım"

İnce kendisinin CHP Genel Merkezi'nden de kasten uzaklaştırıldığını belirtti ve "Meğer bu da planmış" diyerek şunları söyledi:

"Ben merkezde olsaydım sistemin çöktüğünü görecektim. Ve tepki verecektim. Benim orada olmamam bile planmış. Bu bana ders olsun. Sistemi çökerten ben değilim, iftira kampanyası başlattılar."

Muharrem İnce'den flaş açıklama: Bunu yapamazsak partiyi kuracağız
Muharrem İnce'den flaş açıklama: Bunu yapamazsak partiyi kuracağız

Gündem

Muharrem İnce'den flaş açıklama: Bunu yapamazsak partiyi kuracağız

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Yorumlar

Ampulettin Reis

Buda diğerleri gibi o.. teki
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Hamza

Daha çoook keşkelerin olacak
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