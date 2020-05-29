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Aktüel

Ses sistemi hırsızları yakayı ele verdi

Afyonkarahisar’ın İhsaniye ilçesinde bir araç içerisinde 2 adet hoparlör ve ses sitemine çalan 2 şüpheli jandarma ekipleri tarafından yakalandı.

Yeniakit Publisher
2020-05-29 15:32:55 -
Ses sistemi hırsızları yakayı ele verdi

Afyonkarahisar’ın İhsaniye ilçesinde bir araç içerisinde 2 adet hoparlör ve ses sitemine çalan 2 şüpheli jandarma ekipleri tarafından yakalandı.


Afyonkarahisar’ın İhsaniye İlçesine bağlı Gazkıgöl Beldesi’nde yaşanan Doğan L., aracının hoparlörlerinin ve sis siteminin çalındığını fark ederek jandarma ekiplerine ihbarda bulundu. İhbar üzerine Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ile Gazlıgöl Jandarma Karakol Komutanlığı ekipleri bölgede yapılan detaylı araştırmalar neticesinde, hırsızlık olayını gerçekleştirildiği tespit ederek F.İ. ve M.T. isimli şüpheliler yakaladı. Çalınan ses sitemi ve hoparlörlere el koyan jandarma şüpheli F.İ. ve M.T. hakkında yasal işlem başlattı.

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