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Ses kısılmasını ciddiye almalısınız

Bazı sebeplere bağlı olarak ses kısıklğı ve bozulmaları olabiliyor. Ciddiye alınmaması ses kaybına kadar büyük tehlikelere yol açar.

12 Aralık 2018 Çarşamba 19:04
Ses kısılmasını ciddiye almalısınız

Ses de diğer organlarımız gibi hastalanabiliyor.

Sesin kötü kullanımı, ses tellerinin iltihabi hastalıkları veya gırtlağın tümöral hastalıkları, ses hastalıklarına sebep olabilir. Ses tellerinde nodül, polip, ödem, kanama veya sinir felci gibi sorunlar ortaya çıkabilir. Gırtlak kanseri yüzünden ses tellerinin alınması da gerekebilir.

Akciğerler, soluk borusu, gırtlak, boğaz, burun, ağız, dil, dudak ve dişlerden oluşan ses organı, ortamdaki her türlü değişiklikten kolayca etkilenecek kadar hassastır.

Yeterli süre uyuyun, uykusuzluk ve aşırı stresten uzak durmaya çalışın.

Sık ve şiddetli boğaz temizlemeden, sık ve şiddetli öksürükten kaçının.

Sesinizi dayanma sınırının ötesinde zorlamayın.

Aşırı şiddette konuşmayın, bağırmayın, çığlık atmayın.

Kuru, tozlu, dumanlı ve gürültülü yerlerde konuşmayın, şarkı türkü söylemeyin.

Sigarayı bırakın.

Reflüye karşı boş mide ile yatın, yatağınızın baş kısmını yükseltin.

Aşırı yağlı yiyeceklerden kaçının.

Aşırı C vitamini almayın.

Zorunlu olmadıkça, aspirin ve kanın pıhtılaşmasını engelleyen diğer ilaçları kullanmayın.

Zorunlu olmadıkça, ruhsal durumunuz üzerine etkili ilaçları (psikotropik ilaçlar) kullanmayın, bu ilaçlar sesinizin kontrolünü etkiler ve kuruluk yapabilir.

Zorunlu olmadıkça, idrar söktürücü ilaçları kullanmayın, bu ilaçlar, ses tellerinde kurumaya yol açabilirler; ayrıca, uykuda tuvalet ihtiyacı doğurup uykunuzu bölebilirler.

Hızlı kilo vermekten kaçının, kilo vermeyi uzun zamana yayın.

İşitme kaybı varsa, mutlaka tedavi ettirin.

Hormon etkisi olan ilaçları kullanmadan önce mutlaka bir KBB hekimine danışın. Bazı hormonlar sesinizde kalıcı kalınlaşmaya yol açabilir.

Doğum kontrol hapları da sesinizi daraltır.

 

Haber Tarihi: 12 Aralık 2018 Çarşamba 19:10
  1. ses kısıklığı
  2. ses kısıklığının sebepleri

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