Ses kısıklığına ve ağız kokusuna çare kebabe otu

Kebabe (Kebabiye) Bitkisi Nedir?

Kebabiye bitkisi ya da Hindistan eriği olarak da bilinen bu şifalı bitki sabit yağ ve uçucu içeriyor. Kilo kaybetmeden solunum yolu hastalıkları, ses kısıklığı hatta ağız kokusu gibi birçok problemin giderilmesi için kullanılır. Özellikle de kebabiye bitkisi ses kısıklığı için önerilmektedir. Karabibere benzer. İlaç olarak kullanmanın yanı sıra baharat olarak da kullanabilirsiniz. Siyasetçiler, şarkıcılar ve öğretmenler tarafından kullanımı yaygındır. Hindistan ve Endonezya’da yetiştirilir.

Kebabe Ne İçin Kullanılabilir? Faydaları Neler?

İştah açar,

Karaciğeri temizler,

Böbrekteki kum ve taşları eritir,

Prostatın büyümesini engeller

Grip ve soğuk algınlığı tedavisinde kullanılır,

Solunum yolu rahatsızlıklarını giderir,

Ağız kokusuna son verir,

Ses kısıklığına iyi gelir,

Bel soğukluğunu tedavi eder,

İdrar yolu enfeksiyonunu tedavi eder,

Diş etlerini ve dişi kuvvetlendirir,

Ağızda oluşan yaraları iyileştirir,

Sindirimi kolaylaştırır,

Kilo vermek için kullanılır,

Gastrit sorunlarına iyi gelir

Kronik bronşite bağlı mukusu azaltır.

Kebabe Hangi Hastalıklara İyi Gelir?

Kebabe bitkisi, akut farenjit, bel soğukluğu, solunum yolu enfeksiyonu, rinit, bronşit, gastrit ve ülser gibi hastalıklara iyi geldiği bilinmektedir.

Kebabe Bitkisi Nasıl Kullanılır?

Kebabe bitkisinin meyvelerini kurutup toz haline getirdikten sonra dilediğiniz gibi kullanabilirsiniz. Çiğnenirse ses kısıklıklarını giderir. Çayını da tüketebilirsiniz. Ezildikten sonra bal ile karıştırılıp tüketilir.

Kebabe Çayı Nasıl Yapılır?

Malzemeler;

5 gram kebabe otu

1 bardak su

Hazırlanışı;

5 gram kebabe bitkisini, 1 su bardağı su içerisinde 4 dakika boyunca kaynatın ve ardından 1 dakika demlenmesi bekleyin ve ardından için. Kebabe çayı gün boyu en fazla 2 fincan tüketilebilir.

Kebabe Otunun Ayurvedik Sağlık Faydaları

Astım :

Birkaç adet kebabe bitkisi alın ve iyice parçalayın. Bir sigara kağıdına sararak günde bir kez sigara şeklinde için.

Bronşit :

Kebabe bitkisini yakarak dumanını günde bir kez içinize çekin.

Saman Nezlesi :

Bronşit :

Eşit miktarda kebabe otu ve tarçın alın . Onları toz haline getirin. Bir bardak suya bir tutam toz koyun ve 5 dakika bekletin. Her gün için.

Öksürük :

Her birinden birer tutam, olma üzere kebabe otu ve tarçın tozu alın. Bir bardak suda 2-3 dakika bekletin. Günde bir kez tüketin.

Kebabe Otunun Yan Etkileri Nelerdir?

Fazlası kullanıldığı takdirde yan etkilerinin oluşabileceğini unutmamalısınız. Eğer fazla dozda kullanırsanız karaciğerinizi ve diğer organlarınızı olumsuz yönde etkileyebilir. Olumsuz yan etkilerden kaçınmak için günde maksimum 10 gram dozu aşmaktan kaçının. Yan etkiler baş ağrısı, anksiyete, kusma, idrar yolu tahrişi, böbrek ve mesane ağrısı, ishal ve deri döküntülerini içerebilir.

Bronşit Astım

Kebabe bitkisinin parçalarını yakarak dumanını içinize çekin.

Öksürük :

Birkaç kebabe bitkisini kavurun ve havanda toz haline getirin. Günde üç kez bala karıştırarak veya ılık su ile birlikte tüketin.

Boğaz Ağrısı :

Birkaç kebabe bitkisini kavurun ve havanda toz haline getirin. Günde iki kez balla bir kaşık olarak tüketin.

Ses kısıklığı :

Birkaç kebabe bitkisini kavurun ve havanda toz haline getirin. Bir bardak sıcak sütte bir tutam karıştırın ve her gece için.

Hazımsızlık :

Yarım çay kaşığı kebabe bitkisini bir bardak ılık suda 5 dakika bekletin. Günde iki kez için.

Ağız kokusu :

Bir bardak hafif ılık su alın. 5 damla kebabe yağı ekleyin. Günde iki veya üç kez bununla ağzınızı çalkalayın.