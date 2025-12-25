Ses kaydında neler var neler! “İpin bizim elimizde…” CHP’li belediyede “iş karşılığı bağış” iddiası

Balıkesir’de belediyeye işe alım sürecine ilişkin ortaya atılan “bağış” iddiası, ses kaydına yansıyan ifadelerle daha da ağırlaştı.

İddiaya göre Ercan Durmuş isimli bir kişi, CHP Balıkesir Altıeylül İlçe Başkanı Hakan Keskin ile CHP ilçe teşkilatında görevli Hikmet Öztürk’ün referansıyla 18 Aralık 2025’te Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma Birimi’nde işe alındı.

Durmuş, işe başladıktan sadece bir gün sonra kendisinden “bağış” adı altında 50 bin TL talep edildiğini, ödeme yapmaması halinde işten çıkarılmakla tehdit edildiğini öne sürdü. Durmuş’un kayda aldığı telefon görüşmesinde, iddiaya göre Mahalle Sorumlusu Hikmet Öztürk’ün ifadeleri dikkat çekti.

Ses kaydında Öztürk’ün, işe alım sürecine atıfla “Bu işler parti kanalıyla yürür, gizli yürütülür” dediği; “Binlerce insan kapıda bekliyor, sen en şanslısısın” ifadelerini kullandığı duyuldu. Aynı kayıtta, “50 bin lira senin bir aylık maaşın, bunu veriyorsun; yat kalk dua et” sözleri yer aldı.

Ses kaydında yer alan en dikkat çekici bölümde ise açık bir tehdit duyuldu. ÖztürK, Durmuş’a hitaben, “Böyle yaparsan başkan seni işten çıkarttırmak için Bandırma’ya, Balya’ya sürdürür. ‘Gönderin başka bir yere’ der, seni zorla işten çıkarttırır. Senin ipin bizim elimizde gülüm” dedi.

Ercan Durmuş’un da aynı görüşmede, “Parayı ya bana ya da ilçe başkanına vermemi istedin” diyerek tepki gösterdiği; buna karşılık Öztürk “Parayı parti hesabına yatır dedim” şeklinde yanıt verdi.

Kayıtta ayrıca, “300-400 bin lira vermeye razı olanlar var” ifadeleri de yer aldı. Telefon görüşmesini içeren ses kaydının dün gece saat 23.00 sıralarında alındığı belirtilirken, söz konusu iddialarla ilgili CHP’li isimlerin görevden alındığı belirtildi.