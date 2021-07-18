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Ses bombasından çıkan alevler tarım arazisini küle çevirdi
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Yaşam Ses bombasından çıkan alevler tarım arazisini küle çevirdi
Yaşam

Ses bombasından çıkan alevler tarım arazisini küle çevirdi

Bilecik’in Osmaneli ilçesinde ses bombası diye tabir edilen düzenekten çıkan alevler 10 dönüm buğday ekili alanı küle döndürdü.

Yeniakit Publisher
2021-07-18 02:54:00 -
Ses bombasından çıkan alevler tarım arazisini küle çevirdi

Bilecik’in Osmaneli ilçesinde çıkan arazi yangınında 10 dönüm buğday ekili alan küle döndü. Yangına tarım arazilerine yabani hayvanların yaklaşmaması için kurulan ve halk arasında ses bombası diye tabir edilen düzeneğin neden olduğu iddia edildi.

Olay, Osmaneli İlçesi Balçıkhisar köyü Namaz Dağı mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, tarım arazilerinin bulunduğu bölgeden dumanlar geldiğini gören vatandaşlar 112 Acil Çağrı Merkezi’ne durumu bildirerek yardım istedi. İhbar üzerine bölgeye Orman İşletme Müdürlüğü’ne ati itfaiye ekipleri sevk edildi.

Ekili tarla küle döndü

 

Bölgeye gelen ekipler yangına müdahale ederek yaklaşık yarım saatlik bir uğraşın ardından alevleri kontrol altına aldı. Balçıkhisar köyü sakinlerinden Recep Ateş (61) isimli vatandaşa ait olduğu bildirilen buğday ekili tarla yangının ardından küle döndü.

Yapılan ilk tespitlere göre ise yangının tarım arazilerine yabani hayvanların yaklaşmaması için kurulan ve halk arasında ses bombası diye tabir edilen düzeneğin infilak ettiği patladığı sırada çıkarmış olduğu alevlerden ekinlerin kuru olmasından dolayı alev aldığı tahmin ediliyor.

Öte yandan, yangın Orman İşletme Müdürlüğü’ne ait 1 yangına müdahale aracı, 2 arazöz, 10 yangın söndürme personeli ve Osmaneli Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekiplerinin desteğiyle söndürüldü.

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