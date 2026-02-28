Ses bombası paniği! İftar vakti ortalık karıştı
Sivas’ta iftar topu niyetine fırlatılan ses bombası Sivas Kalesi içindeki parka düştü. Patlamayan düzenek bölgede paniğe neden olurken olay yerine bomba uzmanı sevk edildi.
Sivas’ta iftar saatinde yaşanan olay kısa süreli hareketliliğe yol açtı. Sivas kalesinde iftar vakti iftar topu niyetine fırlatılan ses bombası patlamadı.
Patlamayan bomba kale içerisindeki parka düştü. Patlama ihtimaline karşı yaklaşılamayan bomba paniğe neden oldu. Polisten yardım istenmesi üzerine olay yerine bomba uzmanı ve itfaiye ekipleri sevk edildi. İftarda patlamayan ses bombası, bomba uzmanı tarafından kurulan düzenekle kontrollü olarak uzaktan patlatıldı.