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Gündem Ses bombası atarken polise yakalandılar
Gündem

Ses bombası atarken polise yakalandılar

Adana'da ses bombası atan kişiler polise rastlayınca motorsikletle son sürat kaçmaya çalışırken kaza yaptı. Z.A. isimli saldırgan yakalanırken, H.Ç. isimli saldırganı arama çalışmaları devam ediyor.

Yeniakit Publisher
2020-10-23 03:52:00 -
Ses bombası atarken polise yakalandılar

Adana'nın Yüreğir ilçesine bağlı Kiremithane Mahallesi’nde meydana gelen olayda, motosiklet ile ilerleyen H.Ç. ve Z.A. bir yere ses bombası attıktan sonra devriye atan polis ekibine denk geldi.

Motosiklet ve polis ekibi arasında kısa süre kovalamaca sonucunda motosikleti kullanan H.Ç. kaza yaptı. Sonrasında yolcu konumunda bulunan Z.A ve sürücü H.Ç. koşarak kaçmaya çabaladı. Polis kaçan zanlılardan Z.A.’yı ara sokaklarda kıskıvrak yakaladı. Polis sürücü H.Ç.’yi aramaya devam ediyor.

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