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Yaşam Servisi kaçırmıştı! Oysa işe yürüyerek gitmek istedi! 30 yaşındaki genç kadın böyle son bulacağını bilmiyordu!
Yaşam

Servisi kaçırmıştı! Oysa işe yürüyerek gitmek istedi! 30 yaşındaki genç kadın böyle son bulacağını bilmiyordu!

Yeniakit Publisher
2024-03-04 18:40:00 - 2024-03-04 18:44:32

Sakarya’nın Kocaali ilçesinde işe gitmek için yolda yürüdüğü esnada kamyonetin çarpması neticesinde ağır yaralanan ve tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden 30 yaşındaki kadın, son yolculuğuna uğurlandı.

29 Şubat günü meydana gelen olayda servisi kaçıran 30 yaşındaki Merve Çelik, işe yürüyerek gittiği esnada yoğun sis sebebiyle kendisini göremeyen kamyonetin çarpması neticesinde yaralandı. Bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerinde yapılan ilk müdahale sonrasında hastaneye sevk edilen Çelik, 5 gün sonra tedavi gördüğü Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde hayatını kaybetti. Çelik, Kocaali Alandere Mahallesi Merkez Camii’nde kılınan namazın ardından defnedildi.

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