0553 313 94 23

Servis sorunu yaşayan köylüler çocuklarını okula göndermek istemiyor

Batman’ın Beşiri ilçesine bağlı 85 köyde yapılan taşımalı eğitimde her gün farklı servis aracının köye geldiğini belirten köy sakinleri, yetkililerden bu sorunun çözülmesini istedi.

16 Eylül 2019 Pazartesi 23:15
Servis sorunu yaşayan köylüler çocuklarını okula göndermek istemiyor

Batman’ın Beşiri ilçesine bağlı 85 köyde yapılan taşımalı eğitimde her gün farklı servis aracının köye geldiğini belirten köy sakinleri, yetkililerden bu sorunun çözülmesini istedi.


Milli eğitime verilen plaka ile köye gelen servis araçlarının plakalarının aynı olmadığını ve bu nedenden dolayı tedirgin olduklarını söyleyen köy sakinleri, çocuklarını okula göndermeyeceklerini ifade etti. İlçe milli eğitim müdürlüğüne giden köy sakinleri yetkililerden bu sorunun en kısa sürede çözülmesi talebinde bulundu.



“Sorun çözülmeyene kadar çocuklarımızı okula göndermeyeceğiz”


Köy sakinlerinden İdris Adanur, sorun çözülmeyene kadar çocuklarını okula göndermeyeceklerini söyledi. Adanur, "Otluca Yukarı köyünde yaşamaktayım. Normal de bizim köyümüze iki tane araç gelirken bir tane araç geliyor. Geçen gün biz milli eğitim müdürlüğüne gidip köyümüze gelecek olan okul taşıtlarının plakalarını aldık ve aldığımız iki araç dışında geçen gün farklı plakalı bir öğrenci taşıma servisi geldi. Biz gelen yabancı plakalı araçların şoförlerine güvenmiyoruz. Sabah çocukları okula göndermek üzere hazırladık ve dedik ki servis şoförleriyle tanışalım dedik, baktık ki bize söylenen plakalı araçlar değil ve biz güvenmediğimiz için çocuklarımızı okula göndermedik ve böyle devam ederse de göndermeyeceğiz her gün binlerce şey yaşanıyor biz bu gönderilen adamların ne olduklarını bilmiyoruz ve güvenmiyoruz yetkililerin de bu olayda yanımızda durmasını istiyoruz” dedi.



“Yetkililer sesimizi duysun”


Öğrenci velisi Burhan Angay, yetkililerin seslerine kulak vermesini istedi. Angay, "Eski hamur köyü Necran mezrasında oturuyorum, köyümüze 3 servisin gelmesi gerekiyor yalnız servislerimiz eksik ve her gün farklı plakalar geliyor kim olduklarını bilmiyoruz. 8-10 tane mezramız var diğer mezralarımızda da aynı sorun var. Kim olduklarını bilmiyoruz kendileriyle konuştuklarımız da 1-2 günlüğüne ya da bir haftalığına geldiklerini söylüyorlar. Yetkililere duyurmak istiyoruz, yetkililerin ilgilenmesini istiyoruz, rica ediyoruz. Bu sorunu gidersinler yetkili kimse artık kamuoyuna duyurulur. Gelen plakalar değişik 15 kişi alması gereken plakalar 20-23 kişi öğrenci alıyor. Kim olduklarını bilmiyoruz” diye konuştu.



“Servisler denetlensin"


Öğrenci velisi Feyyaz Akdibel ise servislerin denetlenmesini istedi. Akdibek, "Ben bütün şoför arkadaşlarla veliler adına konuşmak istiyorum. Bizim Beşiri bölgesinde yaklaşık 79 taşıma aracımız var. Beldesinde yaklaşık 15 tane taşıma aracımız var. Bir tane ihaleyi tutan arkadaş bütün köylere yaklaşık 9-10 araçla çekmeye taşıyor ve hepsi farklı plaklar. Biz bunları görüp kabul etmediğimize rağmen ne kurum ne de yetkililer bir şey yapıyor. Biz bu durumdan çok rahatsızız, kimseye güvenmiyoruz. Gelen araçlara kesinlikle güvenip çocuklarımızı gönderemeyiz biz. Bunu için bir an önce bir şey yapılmasını istiyoruz. Bütün kurumlardan rica ediyoruz yapılmazsa Ankara’ya kadar gideceğiz. Bizim kurumlara verilen plaklarla gelen araçların hiç biri birbirini tutmuyor. Biz bunlara güvenip çocuklarımızı nasıl gönderelim? Çocuklarımızı sıradan geçen bir araçla göndersek aynıdır fark etmez. Biz ocuklarımızı bunlara güvenip de gönderemeyiz. Devlet bu ihaleyi yapmış bunu denetlenmesi gerekirken hiç kimse bir şey yapmıyor. Ne bir trafik aracı ne de bir yetkili gelip sormuyor. Ne gelen araca bakıyorlar ne de giden araca. Hepsi farklı plakalar kimseyi tanımıyoruz ve biz çocuklarımızı göndermek istemiyoruz bu şekilde. Bir an önce bir yetkili tarafından bu duruma el atılmasını rica ediyoruz” şeklin de konuştu.


Öğrenci velisi Mehmet Şirin Siyahtaş da “Bizim öğrencilerimiz sabah 07.30-08.30 arası okulda olması gerekirken araçlar 08.30-09.30 arasında öğrencileri taşımaya geliyorlar. Biz eğitim-öğretim yılında 2. haftaya girdik. Milli eğitim müdürünü o kadar ikaz etmemize rağmen kimse ilgilenmiyor, ilgilenmelerini istiyoruz” dedi.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 16 Eylül 2019 Pazartesi 23:15
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Alanyaspor-Fenerbahçe maçında kural hatası iddiası
    1. Alanyaspor-Fenerbahçe maçında kural..
    2. Hasan Çavuşoğlu: ”Fenerbahçe gibi..
    3. Ceyhun Gülselam: "Güzel bir başladık,..
    4. Hindistan'da dil tartışması sürüyor
    5. Rize’de kaza: 1 ölü, 2 yaralı
    6. 'ABD çatışmaya girecek mi?' Trump..
    7. Riyad "Aramco soruşturması" için..
    8. Arjantin'de sahile vuran katil..
    9. Libya açıklarında 300 düzensiz göçmen..
    10. Maçın ardından
    11. Kum böreği nasıl yapılır? Kum böreği..
    12. KPSS nedir? 2020 KPSS ne zaman? 2020..
    13. Kız kardeşinin arkadaşını öldürdü
    14. 8 yaşındaki çocuğa otomobil çarptı
    15. Kuzey Kore nükleer silah için şart koştu
    16. Ispanak köftesi nasıl yapılır? Ispanak..
    17. Ersin Tatar: KKTC hakkını alacak
    18. Maçın ardından
    19. Maçın ardından
    20. Yanal: "Kaybettiğimizin kazanımı"
    21. Trump'tan Aramco açıklaması
    22. Fransa, Sudan'ın terör destekçileri..
    23. Salepli kahve nasıl yapılır? Salepli..
    24. Vicdansızlar gelinciği boynundan ve..
    25. Başkent’te 3 köpek zehirlenip su..
    26. Bulut: “En kötü 1 puan istiyorduk"
    27. Servis sorunu yaşayan köylüler..
    28. Alaçatı nerede? Alaçatı hangi ilimize..
    29. YKS ek tercih sonuçları ne zaman..
    30. Kayyımlara ve Demirtaş’ın..
    "Siyonist güçler tüm dikkatleri Suriye'ye çekerek, Balkanlar'da iç savaş hazırlığındalar"
    "Siyonist güçler tüm dikkatleri Suriye'ye çekerek, Balkanlar'da iç savaş hazırlığındalar"
    Akit'in deşifreleri sonuç veriyor... Nihayet sapkın ilahiyatçı Cemil Kılıç ihraç ediliyor!
    Akit'in deşifreleri sonuç veriyor... Nihayet sapkın ilahiyatçı Cemil Kılıç ihraç ediliyor!
    Kanadalı Prof. Peterson feminizmi böyle çökertti!
    Kanadalı Prof. Peterson feminizmi böyle çökertti!
    Diktatörü böyle övdü: Mücahit Sisi!
    Diktatörü böyle övdü: Mücahit Sisi!
    Para para para…
    Para para para…

    Günün Karikatürü

    17 Eylul 2019
    Yeniden Refah Partisi'nden Davutoğlu ve Babacan'a çağrı!
    Yeniden Refah Partisi'nden Davutoğlu ve Babacan'a çağrı!
    Çavuşoğlu'ndan çok net uyarı: Sınırı aşmasın!
    Çavuşoğlu'ndan çok net uyarı: Sınırı aşmasın!