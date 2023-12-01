Servis şoförünün Filistin rahatsızlığı! 14 yaşındaki kız çocuğuna sözlü şiddet kamerada
Kahramanmaraş'ın Dulkadiroğlu ilçesinde bir okul minibüsü şoförü, 14 yaşındaki kız öğrenciyle tartıştı.
Kız öğrenci yönetmeliğe göre serviste yasak olan müzik çalınmasından rahatsız oldu.
Servis şoförü kızın isteğini geri çevirip aracı durdurdu.
14 yaşındaki kız çocuğuna, "Ben de başındaki Filistin şalından rahatsız oluyorum, in aşağı" diye bağıran şoförün o anları, sözlü şiddete uğrayan kız çocuğu tarafından amatör kamerayla kaydedildi.
Servis şoförünün hareketine tepki yağdı.
Kaynak: Daily İslamist
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