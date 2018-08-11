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Servis şarampole yuvarlandı! Çok sayıda yaralı var

Manisa Kula-Alaşehir yolunda freni patlayan servis aracı şarampole yuvarlandı. Kazada 2'si ağır 26 kişi yaralandı.

11 Ağustos 2018 Cumartesi 09:48
Servis şarampole yuvarlandı! Çok sayıda yaralı var

Olay, saat 06.15 sıralarında Kula-Alaşehir yolu Söğütler Mahallesi yakınlarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Uşak’tan işçileri alarak Kula istikametinden Alaşehir istikametine seyir halinde olan Abidin Kıymaz yönetimindeki 64 Y 2179 plakalı işçi servisi, freni patlamasıyla birlikte sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole yuvarlandı. Yaklaşık 100 metre derinliğindeki şarampolde 30 metre sürüklenen işçi servisinde bulunan 26 kişi yaralandı. Yaralılardan 2'sinin durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Kazayı görenlerin haber vermesi üzerine olay yerine çok sayıda ambulans, 110 AKS ve itfaiye ekibi sevk edildi. İlk müdahaleleri olay yerinde yapılan yaralılardan Ayşenur Türkmen, Bayram Arslan, Hanım Çekit, Nurgül Çekit, Emine Işıkalan ve Sibel Kılınçarslan Kula Devlet Hastanesine kaldırılırken, diğer yaralılar ise çevredeki ilçe devlet hastaneleri ve özel hastanelere sevk edildi.

Jandarma ekipleri, kaza ile ilgili inceleme başlattı.

Haber Tarihi: 11 Ağustos 2018 Cumartesi 09:48
  1. Uşak
  2. Trafik kazası
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