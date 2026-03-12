  • İSTANBUL
SON DAKİKA
Servis kazasında acı haber! 13 yaşındaki öğrenci yaşamını yitirdi
Yerel

Servis kazasında acı haber! 13 yaşındaki öğrenci yaşamını yitirdi

Yeniakit Publisher
Giriş Tarihi:
Servis kazasında acı haber! 13 yaşındaki öğrenci yaşamını yitirdi

Konya’da öğrenci servisi ile belediye otobüsünün çarpıştığı kazada ağır yaralanan ortaokul öğrencisinden acı haber geldi.

Konya’da öğrenci servisi ile belediye otobüsünün çarpıştığı kazada ağır yaralanan 13 yaşındaki öğrenci hayatını kaybetti.

 

Kaza, dün sabah saatlerinde Konya’nın merkez Karatay ilçesi Saraçoğlu Mahallesi’nde öğrenci servisinin belediye otobüsüyle çarpışması sonucu meydana geldi. Kazada yaralanan öğrenciler ve vatandaşlar ambulanslarla hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı. Kazada yaralanan Şehit Üsteğmen Mehmet Düzenli İmam Hatip Ortaokulu 7. sınıf öğrencisi Osman Talha Gömleksiz (13), hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

 

Kazayla ilgili tahkikat sürüyor.

