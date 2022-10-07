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Aktüel Servis aracı ile cip birbirine girdi: Yaralılar var
Aktüel

Servis aracı ile cip birbirine girdi: Yaralılar var

Karabük'ün Safranbolu ilçesinde, servis minibüsüyle cipin kafa kafaya çarpışması sonucu meydana gelen kazada 4 kişi yaralandı.

Yeniakit Publisher
2022-10-07 23:09:00 -
Servis aracı ile cip birbirine girdi: Yaralılar var

Kaza, Safranbolu ilçesi Beybağı kavşağında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, N.U.'nun idaresinde 78 S 0167 plakalı servis minibüsü ile G.B. yönetimindeki 78 BP 222 plakalı cip kavşakta çarpıştı.

Diğer sürücülerin haber vermesi ile olay yerine polis ve 112 ekipleri sevk edildi. Kazada, cipte bulunan İ.A., T.Ş., H.A. ve Ö.K. yaralanırken, yaralılar olay yerine gelen ambulanslarla Safranbolu Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kaza nedeniyle bir süre trafiğe kapalı kalan kavşak, araçların kaldırılması ile yeniden ulaşıma açıldı. Trafik polisleri kaza ile ilgili tahkikat başlattı.

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