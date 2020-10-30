Servis aracı devrildi 8 çalışan yaralandı
İstanbul Gaziosmanpaşa Karayolları Mahallesi, Abdi İpekçi Caddesi’nde bir güvenlik şirketine ait yolcuları taşıyan servis midibüsünün sürücüsü, henüz belirlenemeyen nedenle direksiyon hakimiyetini kaybetti.
Araç devrilip yan yatarken 8 çalışan çeşitli yerlerinden yaralandı. Aracın devrilmesiyle yol trafiğe kapanırken ihbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, yaralanan 8 yolcuyu ilk müdahalenin ardından çevredeki hastanelere götürdü. Aracın olay yerinden kaldırılmasının ardından trafik akışı normale döndü.