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Ekonomi Servis ağına “Daikin App” ile mobil destek
Ekonomi

Servis ağına “Daikin App” ile mobil destek

Daikin, yetkili servislerinin daha yüksek performans sağlaması amacıyla geliştirdiği akıllı telefon uygulamasıyla servis kalitesini bir üst düzeye çıkarıyor.

Yeniakit Publisher
2021-01-25 19:48:00 -
Servis ağına “Daikin App” ile mobil destek

Daikin App adı verilen uygulama, Daikin’in servis ağına mobil destek sağlarken arıza çözümlerini hızlandırıyor. Yetkili servisler arızayı gidermek için gittikleri mahallerde sonuca ulaşamadıklarında Daikin App ile arızalı cihazın video ya da fotoğrafını merkezdeki ekip arkadaşlarıyla paylaşıyor ve gerekli yardımları alarak cihaz sorununu anında çözebiliyor.

Bilgi kütüphanesi

Daikin App, mobil desteğin yanı sıra tüm ürün gruplarına ilişkin teknik bilgilerin, videoların ve ürün eğitimlerinin de dahil olduğu “Bilgi kütüphanesi”ni bünyesinde barındırıyor. İnteraktif bir rehber olma özelliği taşıyan uygulama, tüm arıza kodlarına anında çözüm üretirken, servis elemanını adım adım yönlendirebiliyor. Daikin Türkiye’nin sorumlu olduğu çevre ülkelerdeki servis gücüne de destek sağlamak amacıyla Rusça dil seçeneğine de sahip olan Daikin App, duyuru ve haberleri de kullanıcılarına sunuyor.

Müşteri memnuniyeti önceliğimiz

Daikin Satış Sonrası Hizmetler Departmanı’ndan sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Olcay Avcı, Daikin servislerinin sahada desteklerini daha çok hissetmelerini istedikleri için Daikin App’i geliştirip, devreye aldıklarını belirterek, “Böylece servislerimize daha hızlı çözümler sunmayı ve yeni teknolojileri kullanarak ellerini güçlendirmeyi mümkün hale getirdik. Müşteri memnuniyeti bizim önceliklerimizin başında geliyor. Daikin App ile servislerimizin sorun çözme gücü ve hızını artırarak müşteri memnuniyeti konusunda da fark yaratıyoruz. Hazırladığımız uygulama güçlü servis ağımızı daha güçlü hale getirirken servis elemanlarımızın bilgilerini geliştirmesine de olanak sağlıyor” ifadelerini kullandı.

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