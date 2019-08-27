0553 313 94 23

Servet Özkök: ’’Özel okullar kontrolsüz ve hızlı bir büyüdü’’

İSTANBUL (İHA) – Mektebim Koleji Genel Müdürü Servet Özkök, Türkiye’de son günlerde özel okullarda yaşanan ciddi sıkıntıların olduğunu belirtirken, kimlerin okul açacağı, finansal anlamda yeterli olup olmadığı konularının denetlenmediğini söyledi.

27 Ağustos 2019 Salı 14:05
Servet Özkök: ’’Özel okullar kontrolsüz ve hızlı bir büyüdü’’

İSTANBUL (İHA) – Mektebim Koleji Genel Müdürü Servet Özkök, Türkiye’de son günlerde özel okullarda yaşanan ciddi sıkıntıların olduğunu belirtirken, kimlerin okul açacağı, finansal anlamda yeterli olup olmadığı konularının denetlenmediğini söyledi.



Bazı özel okulların kapanmasının ardından bir televizyon programında Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk’un, ’’Özel öğretim kurumlarında bazı standartların getirilmesi konusunda çalışmalar var’’ diye açıklama yapması, özel okulların açılmasıyla ilgili bazı kriter ve standartların getirileceğini gündeme getirdi. Mektebim Koleji Genel Müdürü Servet Özkök, konu ile ilgili değerlendirmelerde bulundu.



Türkiye’de son günlerde özel okullarda yaşanan ciddi sıkıntıların olduğunu dile getiren Servet Özkök, ’’Bu sıkıntıların sonucunda öğretmen, öğrencive veli mağduriyetleri yaşanıyor. Daha Ağustos ayındayız, Eylül ve Ekim ayında bu sıkıntıların daha da artacağını düşünüyorum. Bu sıkıntıların ayak sesleri çok önceden geldi. Sektörün özelliği gereği; okullar çok erken kayıta başlayarak Ocak ve Şubat aylarında bir sonraki yılın kayıt ücretlerini topladı. Okullar açılmadan ücretlerin yaklaşık yüzde 90’ı toplanıyor, fakat giderler bir sonraki dönem başlıyor. Toplanan tutarların, okul sahipleri tarafından denetimsiz bir şekilde serbestçe kullanılması, bir sonraki dönemde giderlerin karşılanmasında ciddi sıkıntılar yaşanmasına yol açıyor’’ dedi.



’’Kimlerin okul açacağı, finansal anlamda yeterli olup olmadığı konuları denetlenmemektedir’’


Özel öğretim kurumlarının açılmasını Türkiye’de Milli Eğitim Bakanlığının belirlediğini hatırlatan Özkök, ’’Okulların fiziki koşullarını Milli Eğitim Bakanlığı standartlarına göre kurumlar sağlamak zorundadır. Ancak kimlerin okul açacağı, finansal anlamda yeterli olup olmadığı konuları denetlenmemektedir. Özel okulların açılması hakkında Milli Eğitim Bakanlığının öncülüğünde bir denetim mekanizmasının kurulmasının tam zamanıdır. Öğretmen, öğrenci ve veli mağduriyetinin önüne geçilmesi için böyle bir yapı kurulması gereklidir’’ şeklinde konuştu.



’’Türkiye’de eğitim sektörünün en büyük sorunu; nitelikten öte nicelik üzerinde durulmasıdır’’


Türkiye’de tek bir yapı olarak kurulan ve zincir olarak faaliyet gösteren okulların olduğunu aktaran Özkök, ’’Türkiye’de eğitim sektörünün en büyük sorunu; nitelikten öte nicelik üzerinde durulmasıdır. ’’Şu kadar okulumuz var, şu kadar öğrencimiz var’’ diyerek övünülmektedir. Bana göre bu hatalı bir durumdur. Bir özel okulun genel müdürü yakın zamanda şöyle bir ifade bulunmuş: ’’500 tane kampüsümüz olacak’’. Peki bu kampüsler nasıl denetlenecek? Bu kampüslerle ilgili nasıl standartlar belirlenecek? Bu kampüsler için öğretmenler nasıl bulunacak? Bunlarla ilgili sorgulama yapılmıyor. Öğrencilerin mağdur olmaması için velilere önerim; okul seçerken okulların kimin tarafından işletildiğine, okulların sahibinin kim olduğuna, okulların sürdürülebilirliği gibi konulara bakmalarıdır. Aynı zamanda okulların eğitime verdiği öneme ve öğrencinin geleceğe nasıl hazırlanacağı gibi konuları da velilerin araştırması gerekmektedir’’ diye konuştu.



’’Özel okullarda kontrolsüz ve çok hızlı bir büyüme oldu’’


Özel okullarda kontrolsüz ve çok hızlı bir büyüme olduğunu belirten Özkök, ’’Herkes bir bina kiralayıp içine sıra, sandalye koyup eğitim sektörüne girebileceğini zannetti. Bu iş öyle bir iş değil. Özel okul işletmeciliği diğer hizmet işletmelerine göre çok zor bir sektör. Bugün verdiğiniz hizmetin sonucu yıllar sonra ortaya çıkıyor. Çünkü çocuklara yatırım yapıyorsunuz bu önemli, Öğretmene yatırım yapan kurumların bulunmasına dikkat etmek gerekir. ’’ açıklamasında bulundu.



’’Franchise verme işlemi zorlaştırılmalıdır’’


Bakan Ziya Selçuk’un açıklamasını değerlendiren Özkök, ’’Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk’un açıklaması yerinde bir açıklama oldu. Özel öğretim kurumlarının açılmasına bir sınırlandırma getirilmesi gerekiyor. Teminatlandırma yapısı getirilmesi gerekiyor ki veliler, öğretmenler ve öğrenciler mağdur olmasınlar. Franchise sisteminde, franchise veren kurumun sorumluluğunun olması gerekiyor. Bu okulların dönem sonuna kadar faaliyetini devam ettirebilmesi için gerekirse banka teminat mektubu gerekirse başka yöntemler ile en azından okulun dönem sonuna kadar faaliyetini sürdürmesi sağlanmalı. Franchise verme işlemi zorlaştırılmalıdır’’ ifadelerini kullandı.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 27 Ağustos 2019 Salı 14:05
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    “Avrupa ile ABD arasındaki ticaret müzakereleri zorlu olacak”
    1. “Avrupa ile ABD arasındaki ticaret..
    2. 3 günde 300 kişiyi dinledi
    3. Bıyıkali yeni içme suyu deposuna..
    4. Kaymakam Bilici’den bin 750 rakımlı..
    5. "Üreticiden Tüketiciye Pazarı"..
    6. Elektrikli bisikletin çarptığı kişi..
    7. İçişleri Bakanı Soylu: "Yurt içindeki..
    8. Kilis’te çiçeklendirme çalışmaları
    9. Hendek’te yollar yeni yüzüne kavuştu
    10. Halk Oyunları Festivaline yoğun ilgi
    11. Kocaali Sosyal Tesisleri 22 bin 540..
    12. Tatlıses’ten iş insanlarına çağrı
    13. Aksaray'da iki otomobil çarpıştı: 7..
    14. ETOS’dan ‘Kadına Şiddetle’ ilgili..
    15. İrfan Buz: “Şampiyon olacağımıza yüzde..
    16. Bursa'da silahlı çatışma: 1 ölü, 4..
    17. Alkollü şahıslar önce köpeği, sonra..
    18. Kuşaklama kanalının ihale oluru..
    19. Milletvekili Tüfenkci’den SAVDES-SEN’e..
    20. Komşularının merak ettiği vatandaş..
    21. Başkan Çınar, cami temel atma törenine..
    22. Aksaray'da iki otomobil çarpıştı!..
    23. Malatya Yeşilyurt Belediyespor tur..
    24. Kanser hastası kadın: "Çocuklarım için..
    25. "ABD ile müzakere bugünkü şartlarda..
    26. Başkan Kılınç’tan, kolej minibüs hattı..
    27. İnegöl’de silahlı çatışmada ağır..
    28. Yabancı öğrenciler, yaşlıların evini..
    29. 'Erdoğan varsa sahneye çıkmam'..
    30. Aksaray'da iki otomobil çarpıştı: 7..
    ABD’de yaşayan Türk yapımcının bu sözleri orada olay oldu! 'Hak ettiler…’
    ABD’de yaşayan Türk yapımcının bu sözleri orada olay oldu! 'Hak ettiler…’
    Davutoğlu ve Bahçeli arasında gizli görüşme! "Konu Erdoğan'dı"
    Davutoğlu ve Bahçeli arasında gizli görüşme! "Konu Erdoğan'dı"
    Nihat Genç'ten Kemalistleri çıldırtacak sözler: Keşke bu eşcinsel gibi...
    Nihat Genç'ten Kemalistleri çıldırtacak sözler: Keşke bu eşcinsel gibi...
    Cumhurbaşkanlığı danışmanlarından CHP'li Faik Öztrak’a zehir zemberek sözler!
    Cumhurbaşkanlığı danışmanlarından CHP'li Faik Öztrak’a zehir zemberek sözler!
    Ezana küfretti Akit’i yasaklattı
    Ezana küfretti Akit’i yasaklattı

    Günün Karikatürü

    26 Ağustos 2019
    Kulisleri hareketlendiren iddia: ABD, AK Parti'yi parçalamaya kararlı
    Kulisleri hareketlendiren iddia: ABD, AK Parti'yi parçalamaya kararlı
    Eski MİT Müsteşar Yardımcısı Davutoğlu’na seslendi! ‘Açıklaman gerekir’
    Eski MİT Müsteşar Yardımcısı Davutoğlu’na seslendi! ‘Açıklaman gerekir’