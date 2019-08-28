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Servet Kabaklı mezarı başında anıldı

Türk Edebiyat Vakfı Başkanı ve gazeteci yazar merhum Servet Kabaklı, ölümünün 4’üncü yılında Eyüpsultan Mezarlığı’ndaki kabri başında anıldı.

28 Ağustos 2019 Çarşamba 12:54
Servet Kabaklı mezarı başında anıldı

Türk Edebiyat Vakfı Başkanı ve gazeteci yazar merhum Servet Kabaklı, ölümünün 4’üncü yılında Eyüpsultan Mezarlığı’ndaki kabri başında anıldı.


Türk Edebiyatı Vakfı Başkanı ve gazeteci yazar merhum Servet Kabaklı, vefatının dördüncü yıl dönümünde ailesi,yakınları ve Türk edebiyat dünyasından isimlerinin katılımıyla düzenlenen törenle anıldı. Servet Kabaklı’nın mezarı başında düzenlenen anma törenine, eşi Muhterem Kabaklı, oğlu Ahmet Burak Kabaklı, gelini Ayşe Melek Kabaklı ve torunu Semiha Selcen Kabaklı, ağabeyi Serhat Kabaklı, Türk Edebiyatı Vakfı’nın üyeleri ve basın camiasından dostları katıldı.


Türk ve Doğu Türkistan bayraklarının asıldığı Kabaklı’nın mezarı başında, Kur’an-ı Kerim tilaveti ve dualar okundu. Sultanahmet’teki Türkistan aşevinde saat 18.00’de okunacak mevlid-i şerif için duyuru yapıldı.


Servet Kabaklı’nın ağabeyi Türk Edebiyat Vakfı Başkanı Serhat Kabaklı, anmanın ardından duygularını basın mensuplarıyla paylaştı. Servet Kabaklı’nın yokluğunu büyük ölçüde hissettiğini söyleyen ağabey Kabaklı, “Yaptıklarıyla gurur duyuyoruz. Yapmak istediklerini tamamlamak için elimizden geleni yapıyoruz” dedi.


Vefatının dördüncü yılında rahmetli babasını mezarı başında andıklarını dile getiren oğlu Ahmet Burak Kabaklı, gelen herkese teşekkür etti. Babası Servet Kabaklı’nın vakıf bir insan olduğu ifade ederek bayrağı bıraktığı yerden devam ettireceğini söyledi.


Gazetecilik mesleğinde 40 yılı merhumla beraber devirdiklerini kaydeden geçmiş dönem MHP Milletvekili gazeteci-yazar Nazif Okumuş, “Servet Kabaklı gazeteciliğinden beri Türk milletinin, Türk devletinin ve Türk-İslam coğrafyasının çok muhteşem, heyecanlı takipçisi oldu. Türk-İslam coğrafyasındaki acıların, sevinçlerin tercümanlığı için en önde yarışan çok özel gazetecilerden biri oldu. Kendisiyle örtüşen ve hayat ikliminde anılır hale gelen bir takım coğrafyalar da kendiliğinden öne çıkmaya başladı. Bunlardan bir tanesi Doğu Türkistan’dı, Türkmeneli, Kerkük ve Karabağ’dı” diye konuştu.

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Haber Tarihi: 28 Ağustos 2019 Çarşamba 12:54
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