Servet harcayacaklar! Türk korkusu Yunanistan'a bunu da yaptırdı

Yunanistan ile Fransa arasında 18 Rafale savaş uçağı alımına dair imzalanan anlaşmada sona gelindi. İki ülkenin savunma bakanlarının da imzasıyla, anlaşma resmiyet kazanmış olacak.

Yunanistan'da 4 ocakta gerçekleşen kabine değişikliğinde koltuğunu koruyan Savunma Bakanı Nikos Panagiotopoulos'un savunma stratejisinde önceliğinin mevcut askeri teçhizatın bakımı ve yükseltilmesi ve yeni ve modern teçhizatın tedariki olduğu belirtiliyor.

Panagiotopoulos'un askeri rekabeti düşük maliyetlerle sürdürma konusunda başarılı olduğu belirtilse de, ülkenin 10 yıllık mali krizi ordu üzerinde de ciddi ekonomik hasara yol açtı.

Greekcitytimes'ın atarıdığı bilgilere göre, Yunanistan Genelkurmay Başkanı Genelkurmay Başkanı Konstantinos Floros ile kurmay heyeti, ordunun ihtiyaçlarıyla ilgili hazırladıkları raporu bakanlığın onayına sundular.

Yunanistan'a silah satışında ABD-Fransa rekabeti

Rafale, F-16'lar ve Mirage 2000-5 uçakları için yedek parça edinecek olan Hava Kuvvetleri de, gözünü F-35'lere dikmiş durumda. Donanmada ise, yeni fırkateynlerin satışı konusunda ABD ile Fransa'nın rekabeti sürüyor.

Fransa Savunma Bakanı Yunanistan'a silahların satışı konusunda güçlü bir teklifle geldiği belirtilirken, Yunanistan'ın aldığı ABD yapımı Sikorsky SH-60 Seahawk 'Romeo' helikopterlerinin toplam maliyeti 295 milyon dolara ulaştı.

Yunanistan’ın, son teknoloji Tip 214 denizaltıları için 36 yeni Alman ağır hizmet torpido satın alma anlaşması da devam ederken, anlaşma aynı zamanda Yunan denizaltılarında bulunan eski SUT torpidolarının bazılarının modernizasyonunu da içeriyor.

Yunanistan ordusunun halihazırda son teknoloji silah sistemlerine sahip olduğu biliniyor, ancak bu, ileri teknolojiye sahip akıllı silahlara ve mevcut silahları güncellemeye gerek olmadığı anlamına gelmiyor.

Almanya'dan araçlar bu ay içerisinde gelecek

Ordunun yenilenme listesinin başında ise G3 silahının değiştirilmesi ve Yunan ordusunun ünlü Mercedes' araçlarının yenileriyle değiştirilmesi yer alıyor. 1.000'den fazla M1117 zırhlı aracın satın alınma süreci ise hala devam ediyor. Ordu, tam operasyon kabiliyetinde olan 80 Mercedes aracı Almanya'dan almaya hazırdı, ancak koronavirüs nedeniyle araçların gelişi ertelendi.

Ancak Genelkurmay, bir Yunan heyetin binden fazla zırhlı araç seçmek üzere ABD'ye gitmeye hazırlandığı günlerde, Alman araçlarının bu ay içerisinde ülkeye ulaşacağı konusunda iyimser.

Aynı zamanda, Genelkurmay'ın yoğun ilgi gösterdiği silah sistemlerinden biri de İsrail'in tank karşıtı füzeleri Spike.

İsrail Savunma Bakanlığı bünyesindeki Rafael Advanced Defense Systems tarafından geliştirilen taşınabilir güdümlü tanksavar füzesi sistemi Spike, Lübnan, Afganistan ve Irak gibi savaş alanlarında kullanıldı.