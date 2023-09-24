Serum fizyolojiklerin hepsi yasaklanmadı

Geçtiğimiz günlerde Sağlık Bakanlığı’nın duyurusuyla bazı serum fizyolojiklerin ciddi risk oluşturduğu bildirilmişti. Risk oluşturan serum fizyolojiklerin yasaklandığı haberleri de vatandaşları endişelendirdi. Medicana Sağlık Grubu Acil Doktoru Elif Ünüvar, karışıklığa yol açan iddialara açıklık getirdi. Gündemdeki serum fizyolojiklerin yasaklandığı haberlerinin herkesi paniklettiğini ifade eden Dr. Elif Ünüvar, gelen bilgilerle normal paketli serum fizyolojiklerden ziyade flakon tarzında olanlarda bir yasaklama olduğunu söyledi.

“Steril olan paketlerde herhangi bir sorun yok”

Serum fizyolojiklerin normalde tıbbi tedavide, tansiyon düşüklüklerinde, steril, yüzde 9’luk sodyum klorür içeren tuzlu sular olduğunu anlatan Dr. Ünüvar, “Bunları yara temizliğinde, burun açmada, göz hastalıklarında, ameliyatlardan sonra yıkama solüsyonları olarak da kullanıyoruz. Normalde solüsyonlarımız paketli steril haldedir. Bir de tek doz, çocuklarımızda burun temizliğinde, göz temizliğinde, yara temizliğinde kullandığımız flakonlar olarak ikiye ayrılmakta. Şu anda bize gelen açıklamalarda steril olan paketlerde herhangi bir sorun olmadığı belirtildi. Bu tek tek olan flakonlarda birkaç firmada sorun olduğu söylenilmekte. Bunlar da sterilliğin olmadığı ve kirli solüsyonlar olduğu veya kimyasal içeriklerinden mi kaynaklandığı hakkında bir bilgiye henüz ulaşamadık. Bu firmaların flakonlarının neden toplatıldığıyla ilgili herhangi bir bilgi bize gelmedi. Ama bizim düşüncemiz bunların açıldıktan sonra kontaminasyonlarının çok fazla olmasında veya kimyasal içeriklerinin farklı olması dolayısıyla toplatıldığını düşünüyoruz” dedi.

“Tek tek serum fizyolojik içeren flakonlar varsa kullanmayalım”

Vatandaşların endişelenmemesi gerektiğini vurgulayan Medicana Konya Hastanesi Acil Doktoru Elif Ünüvar, “Hastane ortamlarında kullandığımız steril dediğimiz serum fizyolojik paketlerimiz kesinlikle steril olup, damar yollarından gönderdiğimiz serumlardır. Bunlarda herhangi bir sorun yok. Gönül rahatlığıyla kullanabiliriz. Ama minik, böyle göz uygulamalarındaki, hepimiz çocuklarımıza veya kendimize kullanmışızdır, minik flakonlarda birazcık daha dikkatli olmalıyız. Çünkü bunlarda kontamine riski vardır. Şimdi ailelerin merakla beklediği bir şey olacaktır, ‘eyvah biz kullandık, ne yapacağız?’ diye soracaklardır. Eğer daha önce kullandıysak ve herhangi bir sorun yaşamadıysak muhtemelen bir sıkıntı olmayacağını düşünüyoruz. Belki kullandığımız dönemde bir bulantı, kusma, ishal gibi bir şeyler olmuş olabilir mi? Evet vardır. Ama şu anda çocuklarımız sağlıklıysa yine bir sıkıntı olmayacağını düşünüyoruz. Onun yanında eğer ki evde şu anda bu tarz böyle kullandığımız tek tek serum fizyolojik içeren flakonlar varsa lütfen kullanmayalım ve çöpe atalım. Tek istediğimiz bu. Hastane şartlarında veya doktorunuzun güvendiği, size önerdiği steril olan flakonları, yıkama solüsyonlarını kullanmaya da hassasiyet gösterelim” diye konuştu.