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Spor Sert faulün ardından 7 dikiş!
Spor

Sert faulün ardından 7 dikiş!

Gaziantep FK ile Denizlispor arasında oynanan 30.hafta maçında konuk ekipten Özer Özdemir'in sert müdahelesi sonucu kulağında yararlanan Gaziantep FK oyuncusu Junior Morais'e 7 dikiş atıldığı duyuruldu.

Yeniakit Publisher
2021-03-15 23:08:00 -
Sert faulün ardından 7 dikiş!

Gaziantep FK ile Denizlispor arasında oynanan 30.hafta maçında konuk ekipten Özer Özdemir'in sert müdahalesi sonucu kulağında yararlanan Gaziantep FK oyuncusu Junior Morais'e 7 dikiş atıldığı bildirildi.

Gaziantep Futbol Kulübü, "Denizlispor karşısında rakibinin sert müdahalesiyle sakatlanan futbolcumuz Junior Morais’in sağ kulağında kesik meydana gelmiştir. Yapılan tetkiklerin ardından oyuncumuzun kulağına 7 dikiş atılmıştır. Morais’e geçmiş olsun dileklerimizi iletiriz" ifadelerini kullandı.

Pozisyonun ardından Özer kırmızı kartla oyun dışında kalmıştı.

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