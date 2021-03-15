Sert faulün ardından 7 dikiş!
Gaziantep FK ile Denizlispor arasında oynanan 30.hafta maçında konuk ekipten Özer Özdemir'in sert müdahelesi sonucu kulağında yararlanan Gaziantep FK oyuncusu Junior Morais'e 7 dikiş atıldığı duyuruldu.
Gaziantep FK ile Denizlispor arasında oynanan 30.hafta maçında konuk ekipten Özer Özdemir'in sert müdahalesi sonucu kulağında yararlanan Gaziantep FK oyuncusu Junior Morais'e 7 dikiş atıldığı bildirildi.
Gaziantep Futbol Kulübü, "Denizlispor karşısında rakibinin sert müdahalesiyle sakatlanan futbolcumuz Junior Morais’in sağ kulağında kesik meydana gelmiştir. Yapılan tetkiklerin ardından oyuncumuzun kulağına 7 dikiş atılmıştır. Morais’e geçmiş olsun dileklerimizi iletiriz" ifadelerini kullandı.
Pozisyonun ardından Özer kırmızı kartla oyun dışında kalmıştı.