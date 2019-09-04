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Sermiyan Midyat kimdir, nerelidir?

Sermiyan Midyat, hakkında çıkan son haberlerin ardından araştırılan isim olmaya başladı. Ankara'da dünyaya gelen Sermiyan Midyat, kariyeri boyunca birçok projede yer almıştır. Peki, Sermiyan Midyat kimdir? Sermiyan Midyat kaç yaşında nereli?

04 Eylül 2019 Çarşamba 23:40
Sermiyan Midyat kimdir, nerelidir?

Sermiyan Midyat, hakkında çıkan son haberlerin ardından araştırılan isim olmaya başladı. Ankara'da dünyaya gelen Sermiyan Midyat, kariyeri boyunca birçok projede yer almıştır. Peki, Sermiyan Midyat kimdir? Sermiyan Midyat kaç yaşında nereli?

Sermiyan Midyat kimdir?

Sermiyan Midyat, 2 Aralık 1974 tarihinde Ankara'nın Çankaya ilçesinde dünyaya geldi. 1998 yılında sınavla girdiği Nöbetçi Tiyatro'da (Ortaoyuncular) Ferhan Şensoy, Derya Baykal, Rasim Öztekin ve Tuncel Kurtiz'den tiyatro eğitimi alan Sermiyan Midyat, 1993 yılından 1996 yılına kadar Kadıköy Halk Eğitim Merkezi'nde akademik tiyatro eğitimi gördü. 

1994 yılında girdiği İstanbul Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Kimya Bölümünde üç yıl okuduktan sonra, ayrılarak İşletme Fakültesi'ne geçiş yaptı. Kadıköy Halk Eğitim Merkezi'nde oyuncu ve yönetmen yardımcısı olarak görev yaptı. 

Birçok dizi ve filmde görev alan Midyat, Emret Komutanım dizisinde Arıza Hamza rolüyle dikkatleri üzerine çekti. 2007 yılında kurduğu Oyunbozan adlı tiyatronun ilk oyunu 9 Ay Son Gün'ü yazıp yönetti. Ayrıca Mustafa Cecelinin seslendirdiği Limon Çiçekleri ve Özcan Denizin seslendirdiği Kalp Yarası şarkılarının sözleri Sermiyan Midyat'a aittir.

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Haber Tarihi: 04 Eylül 2019 Çarşamba 23:40
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