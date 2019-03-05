Seçim çalışmalarını sürdüren Cumhur İttifakı’nın İzmir İl Başkanları AK Partili Aydın Şengül ve MHP’li Veysel Şahin, Aliağa’da partililerle bir araya geldi. Burada konuşan Aliağa Belediye Başkanı Serkan Acar, "Aliağamızın önünde milyarlarca liralık bir yatırım paketi bulunuyor. Aliağamızı marka bir kent yapacağız" dedi.

AK Parti İzmir İl Başkanı Aydın Şengül ve MHP İzmir İl Başkanı Veysel Şahin, seçim çalışmalarına Aliağa’dan devam etti. Partililer buluşan iki il başkanı, Aliağa Belediyesi Meclis Salonu’nda bir toplantı yaptı. Aliağa Belediye Başkanı Serkan Acar, MHP Aliağa İlçe Başkanı Abdürrahim Aydemir, AK Parti Aliağa İlçe Başkanı Kazım Sayın, Cumhur İttifakı’nın belediye meclis üyesi adayları ile partililerde toplantıda yerini aldı.

Cumhur İttifakı’nın adayı olmaktan büyük bir onur duyduğunu belirten Aliağa Belediye Başkanı Serkan Acar, Aliağa’yı son beş yılda marka bir kent yapmak için var güçleri ile çalıştıklarını söyledi. Başkan Serkan Acar, "Aliağamız Türkiye’nin en önemli sanayi ve liman şehirlerinden. Sanayi ve liman şehri olma özelliğinin yanına kültürü, sanatı, sporu ve eğitimi eklemeye çalıştık. Hedefimiz Aliağamızın bir gün sanayi şehri olarak değil kültür, sanat, spor ve eğitim şehri olarak anılmasıdır. Bu konuda son beş yılda ciddi bir mücadele verdik. Aliağa’nın sanayi şehri imajını kırmak adına arka plajlar bölgesine Ağapark tesislerini yaparak mavi bayrak aldık. Tüm çalışmalarımızı İzmir’e gidilen değil İzmir’den gelinen bir Aliağa hedefi ile yaptık. Ağapark, Avcı Ramadan Çocuk Oyun ve Rekreasyon Alanı, Sanat Sokağı, Zeytinli Park düzenlemesiyle, Yeni Mahallede yapımı devam eden 110 dönümlük sosyal yaşam alanı ile Aliağalıları Aliağa’da mutlu etmeye çalıştık" dedi.

"Aliağamızın önünde milyarlarca liralık bir yatırım paketi bulunuyor"

Aliağa’ya yapılması planlanan devlet yatırımları hakkında da bilgiler veren Başkan Serkan Acar, şöyle devam etti: “Aliağa’ya yatırımlar konusunda ciddi özveri gösteren Binali Yıldırım’a çok teşekkür ediyorum. Ege Üniversitesi Aliağa’da yaklaşık 50 bin öğrencinin eğitim göreceği bir kampüs kurma kararı aldı. 301 yataklı tam teşekküllü bir devlet hastanesi için ihale aşamasına gelindi. Yine Dokuz Eylül Üniversitesi ile Aliağa Belediyesi iş birliğinde içerisinde yanık ünitesi ve mikrocerrahi ünitesinin de yer alacağı Türkiye’nin dördüncü meslek hastalıkları hastanesi Aliağa’ya yapılacak. TOKİ Aliağamız için 5 bin konutluk bir proje hazırladı. Yakın bir zamanda taleplerin toplanmasını bekliyoruz. Karayolları Genel Müdürlüğü eski garaj bölgesine yapmayı planladığı ve ihalesini yaptığı battı çıktı projesini de bu yıl sonunda gerçekleştirecek. Hükümetimizin yaptığı otoban çalışması ile birlikte İzmir bağlantımız daha da rahatlayacak. Cumhurbaşkanımızın talimatıyla 9 Eylül tarihinde otobanımız açılacak. Aliağamızın önünde milyarlarca liralık bir yatırım paketi bulunuyor. Aliağamızı marka bir kent yapacağız."

Aliağa’da iyi bir heyecan ve motivasyon olduğunu ifade eden AK Parti İl Başkanı Aydın Şengül, "Birlik ve beraberliği sağlayarak Allah’ın izni ile 31 Mart’ta kadar gece gündüz demeden çalışacağız" dedi.

Sahada yapılması gerekenler hakkında da bilgiler veren Şengül, "Ekiplerin yaptığı çalışmaları yakından takip edeceğiz. Sahadan aldığımız verilerle programlar yapacağız. Aliağa bizim için çok önemli bir ilçe. Aliağa stratejik bir öneme sahip. İnanılmaz yatırımların olduğu bir ilçe. Eksikleri olsa da hükümetimizin de yardımlarıyla bu eksikleri gidereceğiz. Çarşamba günü Çevre ve Şehircilik Bakanımızı İzmir’de ağırlayacağız. Çarşamba günü Aliağa’ya TOKİ konusunda bir müjde verebiliriz” dedi.