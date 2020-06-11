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Aktüel

Serinlemek için Kızılırmak’a giren çocuklardan haber alınamıyor

Sivas’ın Kızılkavrak köyü yakınlarında serinlemek için Kızılırmak’a giren 3 çocuktan haber alınamıyor.

Yeniakit Publisher
2020-06-11 15:36:09 -
Serinlemek için Kızılırmak’a giren çocuklardan haber alınamıyor

Sivas’ın Kızılkavrak köyü yakınlarında serinlemek için Kızılırmak’a giren 3 çocuktan haber alınamıyor.


Edinilen bilgiye göre Sivas’a 15 kilometre mesafedeki Kızılkavrak köyü yakınlarında meydana gelen olayda, bir grup çocuk serinlemek için Kızılırmak’a girdi. Çocuklardan biri bölgede mevsimlik işçi olarak çalışan ailelerinin yanına giderek 3 arkadaşının boğulduğunu söyledi. Bunun üzerine olay yerine giden çocukların yakınları üç çocuğu aramaya başladı. 112’den yardım istendi. Bölgeye kurtarma ekipleri sevk edildi. Öte yandan çocukları aramak için suya giren bir yetişkinin de kaybolduğu iddia edildi. Kayıpların bulunması için arama çalışması başlatıldı. Olay yerine gelen yakınları sinir krizleri geçirdi. Geriye elbiseleri kalan çocukların boğuldukları düşünülüyor.

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