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Aktüel

Serinlemek için Kelkit Çayı'na giren genç boğuldu

Yeniakit Publisher
2020-06-13 17:18:41 -
Serinlemek için Kelkit Çayı'na giren genç boğuldu

TOKAT (AA) - Tokat'ın Niksar ilçesinde serinlemek için Kelkit Çayı'na giren genç boğuldu.

İlçeden geçen Kelkit Çayı yakınlarına arkadaşları ile pikniğe giden 16 yaşındaki Ege Yasin Altıparmak, serinlemek için çaya girdi.

Altıparmak'ın bir süre sonra suda kaybolması üzerine arkadaşları güvenlik güçlerine haber verdi.

Polisin yardım istediği AFAD ekiplerince çayda yapılan aramada, Altıparmak'ın cansız bedenine ulaşıldı.

Altıparmak'ın cenazesi, otopsi yapılmak üzere Niksar Devlet Hastanesi morguna konuldu.

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